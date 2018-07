Scarlett | dovevi resistere

vanityfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 29 di Vanity Fair in edicola dal 18 al 25 luglio L’attriceJohansson ha rinunciato a essere la protagonista di un film dal titolo Rub & Tug basato sulla storia vera di una donna che nella Pittsburgh degli anni Settanta si faceva passare per uomo e gestiva un centro massaggi e un giro di prostituzione, e che forse aveva iniziato anche la transizione da donna a uomo – nessuno lo ha mai saputo per certo. Per un’attrice bella come Johansson, il ruolo dei sogni: trasformarsi in un essere umano completamente diverso da sé, in una donna che ha vissuto da uomo. La recitazione è proprio questo e questi sono i ruoli che gli attori desiderano interpretare: totale metamorfosi e immersione. Ma ovviamente, con l’ossessione in atto per concetti tossici come l’identità politica e l’«intersezionalità», è iniziato un boicottaggio online, in cui ...