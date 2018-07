Bonus e offerte GTA Online del 18 luglio | grossi sconti e alti guadagni per uomini

optimaitalia

: Bonus e offerte #GTAOnline del 18 luglio: grossi sconti e alti guadagni per uomini d'affari - OptiMagazine : Bonus e offerte #GTAOnline del 18 luglio: grossi sconti e alti guadagni per uomini d'affari - Gamestormit : ? GTA Online - Bonus e Offerte per gli uomini d'affari e Ricompense della Guest List ?? -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Rockstar Games non si ferma e presenta una nuova serie disullo store. Ci saranno enorminon tassati e si potrà approfittare disu proprietà, veicoli e modifiche. Se si aspira ad essere uno dei criminali che si stanno preparando all'arrivo dei night club e a sfruttare opportunità per riciclare denaro sporco tramite attività illegali, da ora fino al 23si potrà approfittare di ottimie deglivantaggiosi sulle proprietà di questa settimana.GTA$ e RPFino al 23ci sarà undel 25% di GTA$ in più su tutte le vendite effettuate dagli stabilimenti e il 25% di sconto sulle scorte degli stabilimenti di Centauri, mentre i CEO godranno dello sconto del 25% sulle casse dei carichi speciali.Riscattare le ricompense della Guest ListSe il giocatore è riuscito ad assicurarsi un posto nella Guest List ...