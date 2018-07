Terremoto L' Aquila | Bertolaso assolto anche in appello

Terremoto - riapertura del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila : Mattarella - “dopo lutti e distruzioni si può ripartire” : “E’ questo un giorno di rinascita, di grande speranza e fiducia, a nove anni dal tragico Terremoto che ha colpito al cuore la vostra meravigliosa terra, la vostra vita di comunita’, e con essa tutta la nostra Italia. Il sisma ha provocato lutti, sofferenze, distruzioni. Ma dalle conseguenze di un Terremoto si deve e si puo’ ripartire. Voi lo avete dimostrato con la passione e la determinazione di cui siete capaci. Insieme ...

Terremoto - trema la terra tra L’Aquila e Teramo : paura e diverse chiamate ai vigili del fuoco : Un Terremoto di magnitudine 3.1 sulla scala Richter è stato registrato pochi minuti fa ad una profondità di 6 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Teramo in Abruzzo.Continua a leggere

Terremoto : la terra trema ancora tra Rieti e L'Aquila : Il movimento tellurico che sta interessando da tantissimo tempo l'Italia centrale, non accenna a diminuire. Ieri notte intorno all'1,20, una scossa di magnitudo 3,1 gradi della scala Richter, è stata ...

Terremoto torna la paura all'Aquila. 'Scossa avvertita chiaramente dalla popolazione' : Una scossa di Terremoto è stata registrata alle 12.41 nell'Aquilano con epicentro Pizzoli . La scossa, di magnitudo 3.0, a profondità di dieci chilometri è stata avvertita chiaramente dalla ...

Terremoto oggi a L'Aquila/ INGV ultime scosse : sisma M 3.0 a Pizzoli in Abruzzo (28 maggio 2018) : Terremoto oggi a L'Aquila: ultime scosse INGV, dati in tempo reale. sisma di M 3.0 a Pizzoli in Abruzzo: sciame sismico in centro Italia e in Sicilia, oggi 28 maggio 2018