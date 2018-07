Ciclismo su pista | iniziano i lavori per un nuovo Velodromo in quel di Spresiano

Ciclismo su pista – Iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo velodromo a Spresiano : Al via i lavori per il nuovo velodromo di Spresiano Dopo che ieri, 16 luglio, con specifica determina del Responsabile del Procedimento, il Segretario Generale della FCI Maria Cristina Gabriotti, la Federazione ne ha autorizzato l’inizio, da oggi sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo velodromo di Spresiano. Al termine della conclusione dell’allestimento del cantiere, dalla prossima settimana inizierà la fase operativa. Entro ...

Clamoroso a Montichiari! Gli azzurri del Ciclismo su pista rimangono senza impianti : chiuso il velodromo : Brutta batosta per il ciclismo su pista italiano: chiuso il velodromo di Montichiari Che brutto colpo per Elia Viviani e tutti i suoi colleghi italiani! La maglia ciclamino dell’ultimo Giro d’Italia è campione olimpico in carica di ciclismo su pista ma, nonostante ciò, sembra che l’Italia non voglia valorizzare, come merita, questa specialità. E’ stata infatti chiuso l’unico impianto al coperto italiano, dove ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Dal 2 al 7 agosto 2018 andranno in scena gli Europei di Ciclismo su pista. Ad ospitare l’evento di portata continentale il velodromo “Sir Chris Hoy” (o Emirates Arena) di Glasgow, in Scozia (Gran Bretagna). La nazionale italiana negli ultimi anni sta crescendo notevolmente, nell’edizione precedente la spedizione azzurra è tornata a casa con un bottino di sei medaglie, di cui due del metallo più pregiato. Diversi atleti ...

Ciclismo su pista – Condizioni Vogel : la campionessa tedesca operata - ecco come sta : Aggiornamento sulle Condizioni di Kristina Vogel: la campionessa olimpica tedesca, vittima di un incidente, è stata operata alla spina dorsale Sono stabili le Condizioni di Kristina Vogel, stella tedesca del Ciclismo su strada operata alla spina dorsale dopo esserci gravemente infortunata in un incidente avvenuto durante un allenamento. “Le sue Condizioni sono stabili – ha spiegato il ct della nazionale tedesca di Ciclismo su ...

