Chiara | la cena «contaminata» e i dubbi sul banchetto  di nozze nello stesso locale I

Chiara - morta per una reazione allergica dopo la cena : attese risposte dall’autopsia : Sarà eseguita domani l'autopsia su Chiara Ribechini, la 24enne di Navacchio (Pisa), morta per una reazione allergica dopo avere cenato in un ristorante. L'esame autoptico dovrà accertare le cause che hanno determinato lo choc anafilattico che in pochi minuti ha ucciso la giovane, soggetto allergico da molti anni e cliente abituale del ristorante dove aveva trascorso la serata.Continua a leggere

Malore dopo cena al ristorante : Chiara muore a 24 anni - forse shock allergico fatale : La giovane, che soffriva di una forma di allergia importante, si è sentita male sulla strada del ritorno verso casa dopo la cena con il fidanzato e alcuni amici. Inutile l'uso dei farmaci che portava addosso e l'intervento del 118 allertato dagli amici: la ragazza è morta in strada poco dopo.Continua a leggere