A Milano Giochi fatti I 5 stelle a Torino rischiano l' autogol

Kasper : "Giochi 2026? Milano nel cuore ma scelta spetta al Coni" : Milano con l'Expo 2015 e con il piccolo test event del Castello Sforzesco per la gara di coppa del mondo di fondo in centro di Milano ha dato chiari messaggi, le cose sono più o meno esistenti e dal ...

È scontro sui Giochi : nel derby Lega-M5S Milano resta isolata : Sarà una decisione difficile. Per certi versi sono in ballo interessi territoriali e politici in conflitto legati ai due alleati di governo. Oggi il Consiglio dei ministri affronterà la spinosa questione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026 per dare un’indicazione sulla città che potrebbe ospitarli. Potrebbe però non essere la gio...

Alle 21 giochiamo in diretta a Milanoir nella rubrica Nerding After Dinner : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di proporre un interessante gioco tutto italiano: Milanoir (leggete la nostra recensione per saperne di più).Questo interessante action/shooter indie targato Italo Games ci farà vestire i panni di Piero Sacchi ...