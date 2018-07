pat * ' Vivere il Parco ' | alle Terme di Levico il 18 luglio spettacolo di teatro natura

Vallecrosia - un albergo diffuso per far rivivere il centro storico : intervista all'assessore pat rizia Biancheri fotogallery : ... permettendo al caratteristico borgo della val Verbone di trasformarsi in un "Paese albergo ", con tutta una rete di offerte che potrebbe risollevare l'economia di Vallecrosia Alta. "Lunedì 9 luglio, ...

Saluzzo - il grido di dolore dei braccianti africani : "In 200 accampati all'aperto - non si può vivere così : il sindaco ci aiuti" : I 380 posti allestiti in un'ex caserma del Comune nel Cuneese non bastano: i migranti arrivati come ogni anno per coltivare e raccogliere la frutta sono molti di più