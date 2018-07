Revocato incarico al primario che chiuse il reparto per festa

Napoli - primario sospeso : incarico Revocato / Bennato lo difende : "Non merita massacro - ha salvato mio nipote" : Napoli , primario sospeso : incarico revocato . Eugenio Bennato lo difende : "Non merita il massacro , ha salvato mio nipote". Le ultime notizie.

La festa per la nomina gli costa cara - Revocato incarico al neo primario di Napoli : È stato revocato l'incarico al dottor Francesco Pignatelli, il primario dell'Ospedale del Mare di Napoli che aveva 'ordinato' la dimissione di tutti i pazienti del reparto che aveva appena iniziato a dirigere per festeggiare la sua nomina. La decisione è stata presa dal direttore generale dell'Asl Napoli 1 "per i gravi fatti di cui lo stesso si è reso responsabile che hanno leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario" in ...