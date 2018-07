Goletta Verde | una sola criticità sulle coste lucane

meteoweb.eu

: Lazio, inquinato il 71% delle coste monitorate da Goletta Verde - Adnkronos : Lazio, inquinato il 71% delle coste monitorate da Goletta Verde - USB_Basilicata : #GolettaVerde : bilancio positivo in #Basilicata criticità solo per il Toccacielo - Telecolore : Goletta Verde boccia il mare ed i depuratori campani. Il mare campano resta inquinato. Oltre la metà dei campioname… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) “Ancoraalla foce del canale Toccacielo di Nova Siri, che così come lo scorso anno, presenta cariche batteriche oltre i limiti consentiti dalla normativa. Si tratta dell’unicariscontrata rispetto ai quattro punti monitorati da Legambiente in Basilicata e giudicato per questo ‘inquinato’. Per questo l’associazione quest’anno affiancherà alla denuncia pubblica sullo stato delle acque anche un’azione giuridica, presentando un esposto alle autorità competenti per chiedere di verificare le cause delleriscontrate in questo punto e chiedendo che i responsabili siano perseguiti secondo le nuove norme previste dalla legge sugli ecoreati. Sono, invece, nella norma i campioni d’acqua prelevati alla spiaggia di Policoro, alla foce del fiume Cavone tra Pisticci e Scanzano Jonico e Maratea alla foce del torrente ...