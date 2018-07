Vertice Conte-Salvini sui migranti/ Ultime notizie - “col Premier linea comune” : P.Chigi ‘contiene’ il Viminale : Vertice Conte-Salvini sui migranti: Ultime notizie verso riunione Innsbruck con Ministri Ue. “col Premier linea comune e unica voce”: Palazzo Chigi "contiene" il Viminale (Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:21:00 GMT)

Migranti - Vertice Conte-Salvini : «Già 21mila sbarchi in meno» : E difesa della politica della fermezza: «Da quando sono ministro dell'Interno, sono sbarcati 21mila immigrati in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Non mi accontento, voglio fare ...

Migranti - giovedì il Vertice di Innsbruck : Salvini frenato sulle missioni europee - mercoledì nuovo incontro con Conte : “Al vertice di Innsbruck di giovedì presenteremo un nostro documento. La nostra priorità è la difesa delle frontiere esterne“. Matteo Salvini parla al termine del faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno europei nella città austriaca. I due si incontreranno ancora mercoledì per decidere la linea italiana, ma intanto dalle parole del ministro degli Interni è sparita l’idea ...

Vertice Conte-Salvini sui migranti : il governo non vuole più sbarchi in Italia : Al prossimo Vertice di Innsbruck il governo Italiano parlerà "con una sola voce" e presenterà una serie di richieste: no ai movimenti secondari, insistere sul rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e per un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo, sì al sostegno alla Libia e a un ripensamento sulle varie missioni europee in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia portato automaticamente in ...

Palazzo Chigi - in corso Vertice Conte - Di Maio - Salvini - Tria : in corso a Palazzo Chigi un vertice di governo tra il premier Giuseppe Conte, i due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Nato : Conte - risposto a Trump - sarò a Vertice (2) : (AdnKronos) – “L’Italia contribuisce” alla difesa, dice Conte riguardo al monito arrivato dal Presidente degli States, ma “non ci sono solo contributi di tipo economico” ma anche “strategici”, aggiunge il premier prima di assicurare che non c’è “nessuna polemica con Trump. Anzi, approfitto dell’occasione per salutarlo”. L'articolo Nato: Conte, risposto a Trump, sarò a ...

Nato : Conte - risposto a Trump - sarò a Vertice : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Vi do una notizia, ho già risposto al presidente Trump”, la cui lettera “non credo fosse rivolta a me ma a tutti gli alleati: confermo la mia presenza al vertice Nato”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. (segue) L'articolo Nato: Conte, risposto a Trump, sarò a vertice sembra essere il primo su ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 luglio : Il Vertice – Ecco come Conte e Moavero useranno le decisioni del Consiglio europeo : Il retroscena Così l’Italia utilizzerà l’accordo Ue: soldi, Ong e aiuti in Africa La strategia – Il premier Conte e il ministro degli Esteri Moavero useranno le conclusioni del Consiglio per coinvolgere gli altri Stati di Stefano Feltri e Carlo Tecce Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Boldrivoluzione. “Gli italiani, incluso chi ha votato 5Stelle per disperazione, si renderanno conto che a sinistra c’è fermento, che ...

Vertice Ue - Cav : da Conte esiti deludenti : 17.27 "I risultati del Consiglio Ue appena concluso sono deludenti: l'ostentazione di fermezza del governo italiano, utile per il consenso interno, non ha consentito all'Italia di portare a casa risultati significativi in sede Europea". Così Berlusconi, presidente FI. "Io credo in un altro modo di stare in Europa, quello che il nostro governo aveva adottato: un modo fatto di fermezza ma anche di relazioni, alleanze e conquista del ...