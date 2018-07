Thailandia | finito l’incubo della grotta | salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore

Thailandia - finito l'incubo della grotta : salvi i dodici bambini e il loro allenatore : E' stato portato in salvo anche il 12esimo ragazzo del gruppo dei baby calciatori intrappolati per 17 giorni. Per la conclusione dell'operazione manca ora solo il recupero dell'allenatore, riferiscono le tv locali.

Thailandia – L’incubo è finito : la squadra giovanile è salva - tirati fuori tutti i ragazzini : La Thailandia in festa: la squadra di calcio giovanile è salva, terminate le operazioni di soccorso La Thailandia, e il mondo intero, può finalmente tornare a sorridere: sono terminate oggi le operazioni di soccorso per salvare a squadra di ragazzini intrappolata in una grotta da settimane. I soccorritori hanno evacuato l’ultimo dei 12 bambini rimasti intrappolati nella grotta di Tham Khao Luang e l’allenatore. A confermarlo i ...

“Sono tutti liberi!”. Thailandia - ragazzi e allenatore fuori dalla grotta. Incubo finito - il mondo intero fa festa : Finalmente si può dire: l’Incubo è finito e la notizia è arrivata velocemente a tutto il mondo, perché in ogni angolo del pianeta si aspettava questo annuncio: tutti i ragazzi della squadra dei Cinghiali per più di due settimane prigioniera nella grotta di Mae Sai e il loro allenatore sono liberi. Lo hanno annunciato i Navy Seals thailandesi. Il gruppo ha passato più di due settimane nelle viscere della montagna ed è stato liberato ...

