Ondata di caldo record in Canada : 54 morti in una settimana : Ondata di caldo record in Canada: nel sud del Québec in 7 giorni hanno perso la vita per complicazioni legate alle alte temperature ben 54 persone, tra i 50 e gli 85 anni. Il dato è stato reso noto dal Ministero della Sanità, che ha precisato che nella provincia di Montréal è stato registrato il più alto numero di decessi (28). Dal 30 giugno in Québec la colonnina di mercurio raggiunge i 35°C, accompagnati da alta umidità e, dalle scorse ore, ...

Canada - ondata di caldo nel Quebec : in sette giorni 54 morti : Un'ondata di caldo eccezionale nel sud della provincia canadese del Quebec ha causato nell'ultima settimana la morte di 54 persone, di età fra i 50 e gli 85 anni. Lo rendono noto le autorità locali, ...

Ondata di caldo record in Canada : 33 morti in Québec : Da una settimana in Canada si registra un’Ondata di caldo record, che sta interessando soprattutto il Québec, dove finora si sono registrati 33 decessi: le vittime, secondo quanto spiegato dalle autorità sanitarie, sono in gran parte uomini anziani che vivevano soli all’interno di abitazioni senza climatizzazione, dove le temperature hanno superato i 35°C. Ieri a Montréal la colonnina di mercurio ha toccato i 34°C, già di per sé un ...

