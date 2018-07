Notte Blu | le attività commerciali possono presentare progetti

Ustica - 38 anni dopo : Atlantide presenta una nuova testimonianza - la Rai rispolvera Blu Notte : La Strage di Ustica è una ferita ancora aperta e nella quale si scava ancora. Non più tardi del dicembre 2017 Andrea Purgatori, uno dei suoi narratori più preparati e determinati, ha offerto un documento inedito sulla strage in una puntata speciale del suo Atlantide, Ustica - L'ultimo miglio, che torna in onda su La7 proprio nella prima serata del 38° anniversario della caduta del Dc9 Itavia in viaggio da Bologna a Palermo, inabissatosi al ...

Anteprime del Blue Notte Gorizia Jazz - Blues & Art Festival : Torna in regione dal 30 giugno il Blue Notte Gorizia Jazz, Blues & Art Festival, organizzato da Contea Società Cooperativa Sociale Onlus in collaborazione con numerosi partner pubblici e privati del ...

Cagliari - disavventura nella Notte per Daniele Conti : in fiamme l’auto del dirigente rossoblu : La Porsche Cayenne di Daniele Conti è stata avvolta dalle fiamme nella notte, tempestivo l’intervento dei pompieri che hanno evitato il propagarsi delle fiamme Rogo nella notte in via San Saturnino, nel quartiere di Villanova a Cagliari. In fiamme due auto: a farne le spese anche la Porsche Cayenne di Daniele Conti, bandiera rossoblù e da poco nuovo Responsabile dell’area tecnica del Cagliari Calcio per le prossime tre stagioni. Il ...

Nicolò Brigante e Virginia Stablum si sono lasciati/ Uomini e Donne : nessuna “prima Notte” d’amore… : Nicolò Brigante e Virginia Stablum si sono lasciati, Uomini e Donne: nessuna “prima notte” d’amore per loro, ecco i dettagli raccontati dall'ex fidanzata.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 09:27:00 GMT)

Cosenza - delirio nella Notte : una città in estasi - fiume ‘rossoblu’ per la finale playoff [VIDEO] : delirio nella notte per il Cosenza dopo il successo nella semifinale di playoff contro il Sudtirol, 2-0 all’ultimo respiro che ha permesso al club calabrese di conquistare la finale, adesso ultimo atto contro il Siena che ha avuto la meglio del Catania dopo i calci di rigore. Subito dopo la fine della partita, entusiasmo da parte de tifosi, fiume rossoblu per festeggiare un risultato già molto importante. Ma non è ancora finita, c’è ...

Video - la Notte del Maestro Pirlo/ I gol - White Stars-Blue Stars (7-7) : highlights - la scivolata di Nesta : Video, White Stars-Blue Stars (7-7): highlights e gol della partita d'addio al calcio del centrocampista Andrea Pirlo. Scatenato Filippo Inzaghi autore di tre gol. (La Notte del Maestro)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:05:00 GMT)

VIDEO - LA Notte DEL MAESTRO PIRLO/ I gol - White Stars-Blue Stars (7-7) : highlights. Pirlo : felice della serata : VIDEO, White Stars-Blue Stars (7-7): highlights e gol della partita d'addio al calcio del centrocampista Andrea Pirlo. Scatenato Filippo Inzaghi autore di tre gol. (La NOTTE del MAESTRO)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 08:53:00 GMT)

Video - La Notte del Maestro Pirlo/ Tutti i gol - White Stars-Blue Stars (7-7) : highlights della partita : Video, White Stars-Blue Stars (7-7): highlights e gol della partita d'addio al calcio del centrocampista Andrea Pirlo. Scatenato Filippo Inzaghi autore di tre gol. (La notte del Maestro)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 01:00:00 GMT)

Probabili formazioni "La Notte del Maestro" / Andrea Pirlo - le due "fazioni". White Stars vs Blue Stars : Probabili formazioni “La Notte del Maestro”: White e Blue Stars per Pirlo, in campo le stelle per la partita di addio del centrocampista. Le ultime notizie sulle squadre(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:16:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI "LA Notte DEL MAESTRO"/ White e Blue Stars per Andrea Pirlo : i convocati : PROBABILI FORMAZIONI "La NOTTE del Maestro": White e Blue Stars per Pirlo, in campo le stelle per la partita di addio del centrocampista.

PROBABILI FORMAZIONI “LA Notte DEL MAESTRO”/ White e Blue Stars per Andrea Pirlo : i convocati : PROBABILI FORMAZIONI “La NOTTE del MAESTRO”: White e Blue Stars per Pirlo, in campo le stelle per la partita di addio del centrocampista. Le ultime notizie sulle squadre(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 07:10:00 GMT)

“La Notte del Maestro” : annunciate le due formazioni - White Stars contro Blue Stars : La Notte del Maestro: alla partita di domani scenderà in campo anche Antonio Di Natale. Biglietti in vendita su www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket presenti su tutto il territorio nazionale. Ultimi biglietti disponibili al prezzo speciale di € 5 Arriva il momento più atteso per quanto riguarda la La Notte del Maestro. Per la partita del 21 maggio allo Stadio Meazza sono state annunciate, infatti, le due formazioni stellari che ...

Nel fine settimana della Notte Blu - a Piacenza arrivano le note della "Casa della Musica" di San Pietroburgo : ... la Casa della Musica di San Pietroburgo ha tenuto oltre 1190 concerti e 3165 esibizioni sui più importanti palchi del loro Paese e all'estero, nonché nei Centri russi di scienza e cultura in Europa, ...