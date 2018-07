Microsoft To-Do | il tema scuro arriva su Windows 10 e Windows 10 Mobile AGG 1 Pubblico

surface-phone

: Stupendi panorami da ammirare per ore in questo tema a grand'angolo per #Windows10. - WindowsItalia : Stupendi panorami da ammirare per ore in questo tema a grand'angolo per #Windows10. - WindowsBlogIta : #MicrosoftToDo per #Windows e #WindowsMobile si aggiorna con il tema scuro per tutti - filippo_mol : #MicrosoftToDo per #Windows e #WindowsMobile si aggiorna con il tema scuro per tutti -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Aggiornamento1 02/07/2018 L’update è ora disponibile pubblicamente anche per gli utenti non iscritti al programma Insider. Articolo originale,To-Do sta diventando senza ombra di dubbio un ottimo servizio mettendo in difficoltà la concorrenza e il processo di miglioramento e di evoluzione non si è certamente arrestato. Dopo aver visto l’implementazione della condivisione delle liste tra più team di persone tramite link generati automaticamente, gli sviluppatori del Colosso di Redmond tornano ad aggiornare l’app nel ramo Fast del programma Insider per10 e10. Con questa nuova versione, numerata 1.34.1806.26001, è stato aggiunto finalmente il supporto alcostituito da un’interfaccia con colori tendenti al grigio oppure al nero. Andando nelle impostazioni diTo-Do, è possibile scegliere tra il ...