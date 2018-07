Calciomercato Genoa | incontro con il Napoli in agenda | i rossoblu fanno sul serio per

Calciomercato Inter - Radu e Valietti passano al Genoa : MILANO - Ionut Radu e Federico Valietti si trasferiscono dall' Inter al Genoa . Radu, portiere rumeno classe 1997, si trasferisce al Grifone con a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto. ...

Salcedo all'Inter/ Calciomercato - accordo col Genoa : Preziosi - "Riscatto e controriscatto" : Salcedo all'Inter, colpo in prospettiva per il Biscione: Calciomercato, accordo con il Genoa per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:16:00 GMT)

Calciomercato Serie A - valzer di difensori : mosse di Lazio - Genoa e Sassuolo : Calciomercato Serie A – Prende il via il valzer dei difensori per il campionato di Serie A, tante mosse nelle ultime ore, la più importante riguarda la Lazio. Il club biancoceleste ha chiuso per Acerbi, al Sassuolo il cartellino di Cataldi a titolo definitivo più un conguaglio di 7 milioni di euro, investimento importante della Lazio che regala al tecnico Simone Inzaghi uno dei migliori difensori italiani. Il Sassuolo ha già ...

Calciomercato Genoa - incredibile Preziosi : 10+15 milioni - il doppio colpo in attacco è servito [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Genoa – Il Genoa è scatenato in queste ultime ore di Calciomercato, il Presidente Preziosi è pronto ad effettuare un doppio importante investimento per rinforzare la squadra della prossima stagione. L’attacco è sembrato già dall’inizia il reparto con maggiore necessità di rinforzi, la dirigenza rossoblu per questo motivo ha deciso di mettere sul piatto ben 25 milioni di euro per chiudere una doppia operazione, ...

Frosinone - le prime mosse di Calciomercato : si “attinge” dal Genoa - i dettagli : Frosinone alle prese con l’opera di rafforzamento della rosa dopo la promozione dalla Serie B alla Serie A: la dirigenza al lavoro Il Frosinone, nonostante la bufera sollevata dal Palermo, sta lavorando per rafforzare la rosa per la prossima stagione che giocherà in Serie A. Il club laziale ha messo in piedi, secondo quanto rivelato da Skysport, un vero e proprio asse con il Genoa, che potrebbe portare due calciatori del Grifone al ...

Calciomercato Genoa - Sandro è sempre più vicino : GENOVA - Il tecnico del Genoa Ballardini la prossima stagione potrà contare molto probablimente su Sandro . L'operazione per il centrocampista brasiliano, di proprietà dell' Antalyaspor , a breve ...

Calciomercato Genoa - maxi operazione con l’Inter : non solo Pinamonti : Il Genoa ha iniziato la campagna di rafforzamento per la prossima stagione in modo molto positivo, in particolar modo i colpi più importanti sono stati quelli di Criscito e Marchetti. Ai dettagli anche la trattativa con l’Inter per Pinamonti, esborso molto importante del Genoa di circa 10 milioni, l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla valutazione sul diritto di recompra nei confronti del club nerazzurro. --Ma non è finita, potrebbe concludersi ...

Calciomercato Genoa - fari puntati su Leckie : GENOVA - Il Genoa è alla ricerca di attaccanti duttili che sappiano giostrare su tutto il fronte offensivo: due profili dotati di tali caratteristiche sono impegnati ora al Mondiale di Russia. Il ...

Calciomercato Genoa - arriva l’attaccante : operazione da 10 milioni di euro : Calciomercato Genoa – Tra presente e futuro, il Genoa si muove per la prossima stagione ma non solo, nel mirino sono finiti calciatori dal grande potenziale, giovani ma in grado di essere protagonisti anche per l’immediato. E’ il caso di Andrea Pinamonti, attaccante dell’inter ormai ad un passo dai rossoblu, operazione da circa 10 milioni di euro, i nerazzurri hanno deciso di garantirsi il diritto di recompra ad una cifra ...

Calciomercato Genoa - piste Sandro ed Ekdal : GENOVA - La priorità del Genoa è sistemare il centrocampo. Ora che su Mandragora è piombato il Monaco , e la Juve sta pensando a una clamorosa cessione per 20 milioni di euro, , più che mai diventa ...

Calciomercato Parma - che scatto per Stulac : sorpassate Bologna - Atalanta e Genoa : Il Parma ha accelerato per Leo Stulac, centrocampista classe ’94 seguito anche da Genoa, Bologna e Atalanta Il Parma fa sul serio per Leo Stulac, uno dei talenti messi in mostra dal campionato di serie B dello scorso anno. Il club emiliano ha accelerato per il centrocampista del Venezia, superando la concorrenza e compiendo passi importanti per chiudere la trattativa. Sulle tracce del classe ’94 ci sono anche il Bologna di Inzaghi, ...

Calciomercato Parma - scatto per il centrocampo : Genoa e Bologna verso la beffa : Calciomercato Parma – Sono ore caldissime in casa Parma, ansia per i deferimenti in arrivo in relazione all’ultima gara del campionato di Serie B contro lo Spezia e riguardanti i messaggi inviati dai calciatori del Parma agli avversari, il club rischia anche la retrocessione. Nel frattempo il club si muove sul mercato, nelle ultime scatto per il centrocampo. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore sul centrocampista ...

Calciomercato Atalanta - scatto per il centrocampo : Genoa verso la beffa : Calciomercato Atalanta – Dopo la grande stagione disputata, l’Atalanta inizia a prepare il prossimo campionato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte ed in grado di lottare per importanti traguardi. In particolar modo la dirigenza si sta muovendo intensamente nelle ultime ore sul mercato, mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ inserimento per il centrocampista della Juventus ...