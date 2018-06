Turchia | Casa Bianca auspica rafforzamento della democrazia

L'altra Turchia in piazza per fermare il Sultano "Ora Erdogan vada a casa" : Anche l'economia ha subito grossi colpi. Gürsel Tekin, un politico di origine curda che è stato segretario generale del Chp, dice 'siamo molto preoccupati per la lira turca, perché la lira turca è ...

‘Non c’è posto in cui non ci si possa sentire a casa’ - Esther ci racconta la sua esperienza in Turchia : Oggi vi raccontiamo la storia di Esther Zanda, ragazza di 24 anni di origini sarde, che nel 2017 ha partecipato a due progetti di volontariato in Turchia, a Sivas e a Mersin. Vi raccontiamo la sua esperienza appena in tempo, prima che parta per un nuovo progetto in Israele della durata di un anno. Sì perché – come avrete modo di leggere – il viaggio per Esther è un’avventura da vivere a pieno, una gemma preziosa da aggiungere al ...