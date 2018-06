Ballottaggio | affluenza al 14% alle ore 12

Amministrative 2018 - Ballottaggio : affluenza in calo : Oggi, domenica 24 giugno, è la giornata del ballottaggio in molte città italiane. Dai dati emerge che l' affluenza è stata del 15,54%.

Siena - Terni - Pisa : Risultati Ballottaggio / Elezioni comunali 2018 - affluenza : astensione in aumento : Pisa , Siena , Terni e III Municipio: Risultati Ballottaggio . comunali 2018 : in Toscana il centrosinistra riuscirà a difendere le sue roccaforti? E a Roma sarà alleanza M5s-Lega contro il Pd?(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:19:00 GMT)

Ancona - Sondrio - Imperia - Imola : risultati Ballottaggio / Elezioni Comunali 2018 - affluenza : calano i voti : Imperia , Sondrio , Ancona , Imola : risultati Ballottaggio 2018 , Elezioni Comunali 2018 . A rischio diverse roccaforti di sinistra. Guerra fraticida per il centrodestra in Liguria. (Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:10:00 GMT)

TERAMO - MESSINA - BRINDISI - RAGUSA : RISULTATI Ballottaggio/ Elezioni Comunali 2018 : Oria - affluenza in crescita : MESSINA, RAGUSA, BRINDISI e TERAMO: RISULTATI BALLOTTAGGIO per le Elezioni Comunali 2018. Tutte le sfide per diventare sindaco e l'elezione del consiglio comunale. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:07:00 GMT)