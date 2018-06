Torino | Sindaco Appendino a giudizio per Piazza San Carlo

blogo

: Disastro, lesioni e omicidio colposo: procura di #Torino chiede rinvio a giudizio sindaco #Appendino per i fatti di… - RaiNews : Disastro, lesioni e omicidio colposo: procura di #Torino chiede rinvio a giudizio sindaco #Appendino per i fatti di… - c_appendino : Come ogni lunedì ho sentito telefonicamente alcuni dei cittadini che si sono rivolti all'URC (Ufficio del Sindaco p… - le_mo_ka : RT @fanpage: Torino, il sindaco Chiara #Appendino a processo per i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Chiaradi, è tra i 15 rinviati aper i fatti diSan. Le accuse mosse dalla procura del capoluogo piemontese sono per tutti gli imputati di disastro, lesioni e omicidio colposo. L'indagine verte sull'organizzazione e gestione dell'evento disan: cosa successeIl 3 giugno 2017 mentre un folla di 30.000 persone stava seguendo la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid su un maxi-schermo inSanun'improvvisa ondata di panico scatenata a scopo di rapina da alcuni giovani poi identificati, ha provocato il ferimento di 1.500 persone e la morte di Erika Pioletti, 28enne ricoverata per un infarto da schiacciamento e poi deceduta dopo 13 giorni di agonia durata.Furono otto gli arresti per il caos scatenato inSan: in manette fini un gruppo di ragazzi che spruzzando spray urticante ...