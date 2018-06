Farmaci | Boehringer Ingelheim rafforza la Ricerca & Sviluppo dei biologici | con un

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018) Oggi, in occasione della cerimonia della “posa della prima pietra”,ha annunciato un investimento di 230 milioni di euro nel nuovo Centro di, nella struttura dia Biberach. “Il Centro diè un’altra pietra fondamentale nella strategia di lungo termine dell’azienda, volta ad aumentare la quota dinella sua pipeline. Questa volontà diè stimolata, in particolare, da due delle nostre aree strategiche, l’immuno-oncologia e l’immunologia” – ha dichiarato il Dottor Fridtjof Traulsen, Corporate Senior Vice Presidentdi– “La quota di nuove entità biologiche nella pipeline didiè in costante aumento negli ultimi anni, e ora ha raggiunto il 40%”. Il Centro dicontribuirà a sviluppare al massimo ...