Fran Drescher | La Tata torna in tv?

La tata torna con una nuova stagione - Fran Drescher ammette : ‘Ne stiamo parlando’ : A volte ritornano anche le sit-com e, in questo periodo di revival di successi televisivi anni 90 poteva mancare un’ipotesi relativa a una ripartenza de La tata? “La gente ama quello show, è incredibile!” ha commentato Fran Drescher, il celebre volto di Francesca Cacace (Fran Fine, in originale) nonché la soggettista e sceneggiatrice di tutta la serie. “Ne stiamo parlando. stiamo lavorando su un progetto molto grande. ...

