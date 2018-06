Diritto d’autore e colossi del Web Cosa si nasconde dietro il voto all’Europarlamento

Goodbye meme - l’Ue approva la riforma del Diritto d’autore : Quella di mercoledì 20 giugno è la data che, secondo i lobbisti e gli attivisti per la rete libera, deve essere apposta sulla lapide dell’autonomia del web. Il Parlamento europeo ha approvato la riforma del diritto d’autore e i suoi due articoli controversi, l’11 (approvato con 13 sì e 12 no) e il 13 (15 a 10). L’articolo 11, ribattezzato link tax, obbliga chi usa le anteprime di contenuti giornalistici online (gli snippet) ad avere un’apposita ...