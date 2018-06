: #Di Maio:no precarietà,rivedere Jobs Act - CyberNewsH24 : #Di Maio:no precarietà,rivedere Jobs Act - TelevideoRai101 : Di Maio:no precarietà,rivedere Jobs Act -

"Ho trovato un interlocutore valido nella commissaria Ue Thyssen.Ho spiegato che 3 milioni di italiani non hanno cibo.Dobbiamo rimettere in piedi i centri per l'impiego e fare il reddito di cittadinanza. Ci aspettiamo sostegno dall'Europa".Così il ministro del Lavoro Di, ad Agorà su Rai3. "IlAct ha ulteriormente precarizzato la vita dei cittadini. Va rivisto, voglio combattere la", dice. Bene la legge del Lazio sui "rider", ma "è regionale,serve una legge nazionale"(Di giovedì 21 giugno 2018)