Onu | gli Stati Uniti annunciano il ritiro dal Consiglio dei diritti umani

Usa fuori da Consiglio diritti umani Onu : ANSA, - NEW YORK, 19 GIU - Gli Stati Uniti si ritirano dal Consiglio dei diritti umani dell'Onu. Lo annuncia l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley. ''Voglio essere chiara: questo passo non è ...

Pavia - figli danneggiarono il mOnumento ai caduti : il padre dovrà pagare : Nella sentenza si legge che "dell'operato dei figli minori debba rispondere il padre, titolare della responsabilità genitoriale"

EcobOnus - gli italiani hanno speso 3 - 7 miliardi per risparmiare in bolletta : Grazie all’Ecobonus, lo sconto dal 50% all’85% per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, le famiglie italiane hanno investito nel 2017 oltre 3,7 miliardi di euro per mettere in sicurezza e rendere più sostenibili le proprie abitazioni. Soldi spesi in circa 420mila interventi di riqualificazione energetica, di cui l’80% (circa 2,9 miliardi di euro di investimenti) su edifici costruiti prima degli anni ...

C'è di meglio del bOnus cultura : Probabilmente a chiudere definitivamente la polemica politica sul bonus cultura è stato il Consiglio di stato. I giudici di Palazzo Spada ieri hanno bocciato l'estensione per i prossimi due anni del provvedimento che regala 500 euro a chi compie ...

No al BOnus cultura - ma per il Consiglio di Stato basterebbe una circolare per estenderlo al 2018-2019 : Per estendere il Bonus cultura anche ai giovani che nel 2018 e nel 2019 compiono diciotto anni non tutto è perduto, dopo il ' pollice verso ' del Consiglio di Stato che con un parere depositato ...

BOnus 500 ai 18enni - stop del Consiglio di Stato : rinnovo a rischio - : Il contributo introdotto dal governo Renzi per i neo-maggiorenni potrebbe sparire. Per estenderlo, serve una legge. I nati nel 2000 in allarme dopo le parole del ministro Bonisoli: "Meglio far venire ...

Monito dell'Onu agli Usa : ANSA, - ROMA, 18 GIU - "E' inaccettabile e crudele" separare i figli dai genitori migranti che entrano illegalmente negli Stati Uniti dalla frontiera con il Messico. E' il Monito lanciato a Ginevra ...

Migranti - Onu contro Trump : inaccettabile separare figli da genitori : E anche la moglie del presidente Usa, Melania, interviene e prende una posizione politica in dissenso -