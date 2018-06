Iran-Spagna | partita del Gruppo B dei Mondiali | è finita 0-1

Pagelle/ Iran-Spagna (0-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone B) : Pagelle Iran-Spagna (0-1): i voti della partita, con i migliori e i peggiori oggi in campo alla Kazan Arena, per il match del girone B ai Mondiali 2018 di Russia.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 22:09:00 GMT)

Falsa Spagna - vero nueve! Il tiki-taka è passato di moda : l’Iran resiste - Diego Costa evita la figuraccia : La Spagna supera l’Iran per 0-1 grazie ad un gol di Diego Costa: la formazione di Hierro non sfonda la difesa dell’Iran, solo un episodio fortunato regala i 3 punti Dopo il pirotecnico 3-3 della gara inaugurale contro il Portogallo, la Spagna ritorna in campo nella seconda sfida del Girone-B. I ragazzi di Fernando Hierro, neo tecnico subentrato a Lopetegui alla vigilia dell’inizio dei Mondiali di Russia 2018, hanno superato ...

Iran Spagna 0-1 : il risultato in diretta LIVE. Taremi di testa : fuori : Iran-Spagna 0-1 54' Diego Costa IL TABELLINO Iran , 4-5-1, : BeIranvand; Rezaeian, Pouraliganji, Hosseini, Haji Safi , 69' Mohammadi, ; Taremi, Ebrahimi, Ezatolahi, Amiri , 86' Ghoddos, , Ansarifad , ...

LIVE Spagna-Iran - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Furie Rosse vincono 1-0 - Diego Costa abbatte il muro Iraniano : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Spagna-Iran, match valido per il gruppo dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Gli spagnoli, reduci dal pareggio spettacolare (3-3) contro il Portogallo, dovranno esprimere il proprio meglio contro una squadra vittoriosa all’esordio (1-0 contro il Marocco). Un match tra due selezioni che non si sono mai incontrate in precedenza. E’ chiaro che i favori del pronostico sono tutti per le Furie Rosse, ...

RISULTATI MONDIALI 2018 / Classifica gironi A-B : Iran con orgoglio - ma Diego Costa lancia la Spagna! : RISULTATI MONDIALI 2018, la Classifica dei gruppi A e B dopo la seconda giornata: il Portogallo elimina il Marocco, l'Uruguay è agli ottavi (con la Russia), la Spagna batte l'Iran a fatica(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:50:00 GMT)

DIRETTA/ Iran-Spagna (risultato finale 0-1) streaming video e tv : vittoria di misura per le Furie Rosse : DIRETTA Iran Spagna streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, siamo alla 2^ giornata del girone B ai Mondiali Russia 2018(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:45:00 GMT)

Mondiali 2018 - Spagna batte Iran 1-0 : 21.54 La Spagna raggiunge in vetta del girone B il Portogallo battendo a Kazan con fatica l'Iran (1-0). Per gli iberici un sospiro di sollievo in un girone la cui classifica poteva complicarsi. Gli Iraniani, guidati di Queiroz,alzano un muro in difesa che ingabbia le trame della 'roja'. Nel primo tempo, spagnoli in avanti, ma le occasioni latitano. Nella ripresa buon avvio iberico, miracolo di Beirenvand su Busquets (50'). Poi finalmente il ...

Diretta/ Iran-Spagna (risultato live 0-1) streaming video e tv : gol annullato a Ezatolahi (Mondiali 2018) : Diretta Iran Spagna streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, siamo alla 2^ giornata del girone B ai Mondiali Russia 2018(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:30:00 GMT)

Iran-Spagna 0-1 La Diretta Vantaggio di Diego Costa annulato un gol di Ezatolahi : Iran e Spagna si affrontano a Kazan in un match valido per la seconda giornata del Gruppo B che a sorpresa, dopo le prime gare, vede proprio gli asiatici al comando. La formazione di Queiroz si è ...

Iran Spagna 0-1 : il risultato in diretta LIVE. Gol annullato a Ezatolahi : Iran-Spagna 0-1 54' Diego Costa FORMAZIONI UFFICIALI Iran , 4-5-1, : BeIranvand; Rezaeian, Pouraliganji, Hosseini, Haji Safi; Taremi, Ebrahimi, Ezatolahi, Amiri, Ansarifad; Azmoun. All.: Carlos ...

LIVE Spagna-Iran - Mondiali 2018 in DIRETTA : Furie Rosse avanti 1-0 - Diego Costa abbatte il muro Iraniano : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Spagna-Iran, match valido per il gruppo dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Gli spagnoli, reduci dal pareggio spettacolare (3-3) contro il Portogallo, dovranno esprimere il proprio meglio contro una squadra vittoriosa all’esordio (1-0 contro il Marocco). Un match tra due selezioni che non si sono mai incontrate in precedenza. E’ chiaro che i favori del pronostico sono tutti per le Furie Rosse, ...

DIRETTA/ Iran-Spagna (risultato live 0-1) streaming video e tv : la sblocca Diego Costa! (Mondiali 2018) : DIRETTA Iran Spagna streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, siamo alla 2^ giornata del girone B ai Mondiali Russia 2018(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:06:00 GMT)

Pagelle/ Iran-Spagna : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone B - primo tempo) : Pagelle Iran Spagna: i voti della partita, con i migliori e i peggiori oggi in campo alla Kazan Arena, per il match del girone B ai Mondiali 2018 di Russia.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 20:47:00 GMT)

Diretta/ Iran-Spagna (risultato live 0-0) streaming video e tv : intervallo (Mondiali 2018) : Diretta Iran Spagna streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, siamo alla 2^ giornata del girone B ai Mondiali Russia 2018(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 20:39:00 GMT)