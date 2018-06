Biondo | Roof Garden Il video del suo singolo con Emma Muscat e in stile La Grande

La grande festa di Biondo nel video ufficiale di Roof Garden con qualche ex Amici 2018 : Biondo nel video ufficiale di Roof Garden dà un seguito al singolo uscito il 1° giugno, con il quale ha presentato il nuovo album rilasciato dopo la conclusione della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. La clip ufficiale arriva a qualche settimana dal rilascio del singolo, con il quale ha aperto l'avventura di Déja Vu nel quale sono contenuti molti dei brani che ha portato sul palco del serale del talent di Canale5 dal quale è ...

Inizia il viaggio con il nuovo album di Biondo - Déja Vu arriva con Roof Garden già in radio (audio) : Il viaggio del nuovo album di Biondo è appena Iniziato. Reduce dall'esperienza ad Amici di Maria De Filippi, il giovane artista è ora pronto a volare da solo con un disco che ha rilasciato il 1° giugno, con Roof Garden in radio come primo singolo estratto. Nei suoi obiettivi non c'era la musica, ma un futuro come cuoco. Biondo ha infatti conseguito il diploma all'Istituto Alberghiero, che per il momento non ha intenzione di sfruttare. Il ...

Biondo al 5° serale tra Roof Garden e il duetto con Emma Muscat in I’ll be missing you (video) : Biondo al 5° serale dà sfoggio delle sue potenzialità tra cover e inediti scritti da lui. Per la prima fase, il giovane concorrente ha scelto di portare Roof Garden, che aveva già cantato durante l'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi. A prendere la parola è Ermal Meta, che conferma di non essere soddisfatto dalla prova portata da Biondo. Simona Ventura ha invece rilanciato, trovando Biondo molto centrato per le richieste delle case ...