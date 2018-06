Rom | Salvini | ' Sul censimento non mollo e tiro dritto' - Speranza lo denuncia per

Rom - Majorino : “Censimento a Milano? Non parlo delle cazzate di Salvini” : “Il censimento della popolazione rom a Milano proposto da me e dall’assessore Granelli nel 2012 non c’entra niente con quello proposto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Noi abbiamo stilato un elenco delle persone presenti nei cosiddetti “campi rom”, qua siamo, invece, di fronte ad un censimento su base etnica”, così l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano a margine ...

Rom - Roberto Speranza denuncia Matteo Salvini per istigazione all'odio : Una denuncia contro Matteo Salvini per istigazione all'odio razziale. È l'iniziativa che, a quanto si apprende, ha deciso di assumere Roberto Speranza di Liberi e Uguali."Ora basta. Salvini insiste anche oggi con il censimento dei Rom. Per me non bastano più le parole. Per questo ho deciso di denunciare il ministro ai sensi della legge Mancino 654/75", spiega il deputato interpellato al riguardo.

Rom - Salvini : sul censimento non mollo e tiro dritto Speranza lo denuncia : istigazione al razzismo : Con un tweet il ministro leghista rilancia la sua volontà di censire i rom nel nostro Paese. Il portavoce della Commissione europea,Alexander Winterstein: "Non si può espellere un cittadino comunitario sulla base della sua etnia. È super chiaroche non è legale".

Censimento Rom - Salvini : «Io non mollo - vado dritto». Migranti - Tusk : piattaforme di sbarco fuori dalla Ue : L’Europa risponde, tramite il commissario Ue agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, alla posizione del ministro dell’Interno italiano sul tema Migranti. «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze». Intanto, è in arrivo a Pozzallo la nave Diciotti della ...

Dijana : «Caro Salvini - le racconto chi sono i Rom» : «Quando la pezza è peggio del buco». Dopo avere annunciato un censimento sui rom in Italia, «una ricognizione per vedere chi, come e quanti», il ministro dell’Interno Matteo Salvini, attaccato dall’opposizione, ma anche da parti della minoranza e da associazioni, ha deciso di spiegare meglio che cosa intendesse dire. «Intendiamo tutelare prima di tutto migliaia di bambini ai quali non è permesso frequentare la scuola regolarmente perché si ...

Rom : Donazzan (Fi) - sì a proposta Salvini - troppa tolleranza per campi nomadi : Venezia, 19 giu. (AdnKronos) - "Concordo con la proposta avanzata da Salvini: per troppi anni in Italia è stata tollerata la presenza di campi nomadi equiparabili a vere e proprie roccaforti del degrado e dell'illegalità, dove tutto è concesso, dove non esistono doveri ma solo diritti. Stati nello S

Rom : Fontana - legittimo censimento Salvini - giusto sapere chi vive in Italia : Milano, 19 giu. (AdnKronos) - "Credo, come chiunque altro, di essere l'esempio di una persona censita in tutto e per tutto. Penso che quando il ministro Salvini parla di censimento intenda sottolineare la capacità di individuare le persone che vivono sul nostro territorio. E questo mi pare legittimo

Moscovici "Salvini sbaglia su migranti"/ Ultime notizie - commissario Ue : "Non si lasci Italia sola. Su Rom..." : Moscovici, "Salvini sbaglia su migranti": il commissario Ue sottolinea, "non si lasci Italia da sola". Su questione Rom: "rispetto, frasi raggelanti".(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:35:00 GMT)

