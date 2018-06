Giulia e Stelvio NRING | eccellenza in edizione limitata

Alfa Romeo Giulia e Stelvio NRING - la serie speciale nata tra i cordoli dell’Inferno verde [FOTO] : Le serie speciali a tiratura limitata “NRING” celebrano il legame storico e vincente tra Alfa Romeo e il leggendario circuito tedesco La Casa del Biscione svela le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio declinate nell’allestimento a tiratura limitata “NRING” dedicata al mitico circuito tedesco del Nurburgring, dove entrambi i modelli sono riusciti a conquistare dei tempi record. Lw sole 108 unità per modello e pensate per i collezionisti ...

Alfa Romeo - Giulia e Stelvio NRing scendono in pista : Con la serie speciale NRing delle versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio (qui il nostro confronto) l'Alfa Romeo ha voluto celebrare l'indissolubile legame che da sempre ha legato il marchio del Biscione alla pista tedesca del Nürburgring. Per questo motivo l'esclusivo allestimento delle due sportive sarà proposto sul mercato europeo e del Medio Oriente in 108 esemplari per ogni modello, un chiaro richiamo ai 108 anni di storia della Casa di ...

Giulia e Stelvio - lo show delle Nürburgring Edition" : Come ricordare al mondo intero che Giulia e Stelvio sono macchine tutte da guidare? E che hanno fatto segnare record mai visti prima sul circuito del Nürburgring? Con due serie speciali: così l'Alfa Romeo lancia - ...

Top Drive - Alfa Romeo Giulia vs Stelvio : l'anima del Quadrifoglio - VIDEO : Pista di Vairano: in una giornata ideale sincontrano (non per caso) due auto eccezionali, entrambe con il marchio Alfa Romeo: la Giulia Quadrifoglio e la Stelvio Quadrifoglio. Modalità Race. Mille e venti cavalli in due, carbonio a profusione, modalità Race del manettino. Ad accoglierle ci sono il nostro direttore, Gian Luca Pellegrini, e lingegner Paolo Massai. Ce nè abbastanza si sente già lodore della gomma bruciata.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio al Giro d’Italia 2018 : Il marchio Alfa Romeo è per la prima volta auto ufficiale del Giro d’Italia con una flotta di Giulia e Stelvio che accompagnano gli atleti in gara lungo tutta la lunghezza del percorso. Si tratta del SUV equipaggiato con il propulsore 2.2 Turbo Diesel da 210 CV abbinato alla trasmissione automatica AT8 e alla trazione […] L'articolo Alfa Romeo Giulia e Stelvio al Giro d’Italia 2018 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...