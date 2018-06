Le guerre codarde di Salvini & C ci coprono di vergogna di fronte al mondo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 giugno 2018) E’ un vecchio trucco dei regimi quello di inventarsi nemici e muovereper aumentare i propri vacillanti consensi. Mussolini mosse guerra alle “plutocrazie” e finì molto male per lui e per il Paese. Matteogiustamente non vuole correre questi rischi e pertanto si è scelto un nemico su misura, con il quale la guerra sia facile e relativamente poco dispendiosa, e la vittoria certa per quanto poco onorevole. E’ così che l’uomo forte dell’attuale governo, con il suo codazzo di pentastellati amorfi e tecnocrati riciclati, ha dichiarato guerra ai poveri che, spinti dalla fame e dai conflitti, cercano sopravvivenza in Europa. Le vittime già si contano a centinaia, affogate nel Mediterraneo o massacrate a suon di stupri e torture nei lager delle milizie libiche alleate del Nostro, come già del suo predecessore e ispiratore Marco Minniti. Lontani ...