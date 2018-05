Di Maio : “C’è un problema di democrazia” : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo un grande problema in Italia che si chiama democrazia. Questa non è una democrazia libera se stiamo in queste condizioni”. Così Luigi Di Maio, leader M5S, nel corso di una diretta Facebook. “Sono stato un profondo estimatore del Presidente della Repubblica Mattarella ma questa scelta per me è incomprensibile perché ce l’abbiamo messa tutta” e nel contratto di governo ...

Governo M5s-Lega - diretta – Di Maio : “Il candidato premier resta Conte”. La Lega : “Senza di lui sarebbe un bel problema” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in difesa di ...

Nuovo Governo Lega-M5s - dubbi di Mattarella/ Vertice Conte con Salvini-Di Maio : ‘problema’ Savona all’Economia : Governo Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Chiuse consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:53:00 GMT)

Governo M5S-Lega - Di Maio : “Vertice con Salvini? C’è un problema di temi - dopo ci sarà il nome del premier” : “Con Salvini ci siamo visti e domani forse riusciamo a chiudere il contratto” Così Luigi Di Maio lasciando Montecitorio a tarda sera, dopo che nel tardo pomeriggio ha incontrato il leader della Lega lontano dai palazzi romani a cui è seguito un video di Salvini, postato su social. “Questo sarà, se ci sarà un Governo che dovrà avere molto coraggio. Noi abbiamo bisogno di un Governo che saprà ricontrattare una serie di condizioni ...

Matteo Salvini e la brusca frenata su Di Maio : 'il problema è il programma' : Diverse ore fa, si è tenuta in Quirinale la nuova consultazione, in occasione della quale Matteo Salvini non ha nascosto agli italiani le divergenze riscontrate con il programma del 'Movimento 5 Stelle' rispetto a quello della coalizione del 'Centro-destra'. Salvini e la frenata sull'accordo con Di Maio Lunedì, 14 maggio 2018, è avvenuto il nuovo turno di consultazioni, a seguito delle elezioni politiche tenutesi lo scorso 4 marzo, che hanno ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il problema del premier terzo. M5s - il brutto sospetto : 'Lui no - si venderebbe subito' : Caccia al premier terzo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si vedranno oggi a Milano, e forse ripeteranno il vertice anche domenica per trovare la quadra sul governo di M5s e Lega . In ballo, più che il ...

Salvini : se vinco le regionali - ci sarà il governo. Toti a Di Maio : «Berlusconi falso problema» : Il leader leghista boccia l’idea del ministro a favore di un’intesa coi Dem. Il governatore ligure si rivolge a Di Maio: «Il tema del passo di lato è inesistente»|

Di Maio giovane premier? Diktat A volerlo solo Grillo e Casaleggio Vero problema per il nuovo governo : Piero Ignazi sostiene giustamente, su “Repubblica”, che la situazione politica non si sbloccherà finché Luigi Di Maio non rinuncerà all’assurda – e costituzionalmente infondata – pretesa di essere nominato primo ministro. Una richiesta, Segui su affaritaliani.it

