Chiara Francini | Cadere è fondamentale Abbassarsi mai La vita sarebbe orrenda

Chiara Francini conduce Love Me Gender su LaEffe : Chiara Francini torna alla tv con “Love Me Gender”, un programma in cui viene raccontato l’amore, quello universale: ecco le anticipazioni Una nuova avventura televisiva per Chiara Francini. L’attrice, che molti ricorderanno per aver condotto Domenica In con Pippo Baudo, torna in televisione da sola. Questa volta l’occasione è davvero speciale: si tratta di Love Me Gender, un nuovo programma in partenza su LaEffe, ...