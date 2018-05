La Spezia | trovato un cadavere in strada

La Spezia : trovato cadavere in un sacco a pelo : Giallo a Framura in provincia di La Spezia dove il cadavere di un uomo è trovato in un sacco a pelo. La macabra scoperta ieri quando un gruppo di ragazzi aveva visto il sacco a pelo abbandonato in un tratto di costa difficile da raggiungere.Dato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri seguiti dalla guarda costiera, dalla polizia locale di Framura e dal soccorso alpino. Recuperato il sacco a pelo è stato scoperto al suo interno il ...