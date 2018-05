Monospalla | istruzioni per l’uso

dilei

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Spalle scoperte? Spalle coperte? Per le indecise, quest’estate c’è la via di mezzo: il! Scherzo ovviamente! Scherzi a parte però, questo trend sta andando fortissimo e lo vedremo molto per tutta l’estate. Quindi, se siete pronte a scoprirvi solo a metà, ecco i miei consigli per voi!per l’uso: in generale Quando si tratta di avere le spalle scoperte, che sia una o che siano due, immediatamente la prima domanda che mi sembra di sentirmi fare è questa: e se io ho le spalle strette? E se le spalle non sono il mio punto di forza? Dunque: abiti o top ad una spalla sola, chiaramente tendono a focalizzare l’attenzione sulla parte alta del corpo. Se non è proprio il vostro punto di forza e non ve la sentite di esibirvi così tanto, lasciate state: optate piuttosto per una camicia con la rouche davanti e sulle spalle, le farà ...