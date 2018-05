Anatomia di una canzone | Carpe diem | del Paolo Fresu Devil Quartet

Anatomia di una canzone : Turbo - di Cosmo : “Ho scritto questa canzone partendo dal campione di un brano registrato in Siria nel 2010”, dice l’autore del brano. Leggi

Anatomia di una canzone : Forget to be - di Beatrice Antolini : “Forget to be è uno dei brani più assurdi che abbia mai scritto”, racconta Beatrice Antolini, l’autrice della canzone. Leggi

Anatomia di una canzone : Pesci - di Maria Antonietta : “Il brano ruota attorno al tema dell’aspettativa e della delusione” dice Maria Antonietta, l’autrice di Pesci. Leggi

Saluzzo a teatro : in anteprima "Frankenstein - Anatomia di una genesi" : ...attraverso la quale la creatura nata dal famigerato esperimento guiderà lo spettatore nei meandri dell'antagonismo tra scienza ed etica per comprendere la necessità dei progressi della scienza ma per ...

Anatomia di una canzone : Don’t leave me alone - degli One Dimensional Man : Pierpaolo Capovilla degli One Dimensional Man racconta come è nato il brano Don’t leave me alone, contenuto nell’album You Don’t exist. Leggi

Anatomia di una canzone : Catene - degli Zen Circus : Appino degli Zen Circus racconta come è nato il brano Catene, contenuto nell’album Il fuoco in una stanza. Leggi