Roma | le gemelline siamesi separate al Bambino Gesù tornano a casa

vanityfair

: RT @retepiu: #RassegnaStampa #11maggio. #BambinoGesu, tornano a casa le gemelline siamesi separate a ottobre. Inferno Capitale, un altro bu… - ChiesaDiRoma : RT @retepiu: #RassegnaStampa #11maggio. #BambinoGesu, tornano a casa le gemelline siamesi separate a ottobre. Inferno Capitale, un altro bu… - RadioLondra_ : Roma, tornano a casa le gemelline siamesi separate al Bambino Gesù - GisellaPagano : Roma, tornano a casa in Algeria le gemelline siamesi separate al Bambino Gesù -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Dovrebbero essere contenti, oggi, i medici e gli infermieri dell’Ospedale pediatricodi: lealgerine Rayenne e Djiehene, 2 anni, stanno bene e possono finalmente tornare a. Lo sono, sono tutti felici, ma non riescono a nascondere un po’ di tristezza: le due bimbe erano ormai «di» nel reparto, dove hanno vissuto da quando erano ancora unite per il torace e l’addome. A ottobre il complesso intervento per separarle, poi la riabilitazione. Alla festa che è stata organizzata in loro onore hanno partecipato, commossi, oltre a tutto lo staff di medici e infermieri, la presidente dell’ospedale della Santa Sede, Mariella Enoc, e il direttore del dipartimento chirurgico, Alessandro Inserra. Il ritorno adelle gemellealgerine Rayenne e Djihene stanno bene e possono tornare a. Leunite per il torace e ...