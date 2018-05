Andrea Damante e la canzone romantica su Instagram | «È per Giulia De Lellis»

Giulia De Lellis e Andrea Damante / Perché si sono lasciati? Nuovo chiarimento dall'ex corteggiatrice : Giulia De Lellis e Andrea Damante, una lunga crisi ha portato alla rottura? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne smentisce gli ultimi gossip e chiarisce(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:07:00 GMT)

Guendalina Canessa contro Andrea Damante : La fine della storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sembra essere ormai definitiva. Mentre i due sembrano parlarsi solo tramite “Instagram Stories” Guendalina Canessa ha espresso la sua opinione su quanto accaduto. Sempre con delle stories, la Canessa si scaglia duramente contro Damante: «La mia storia è dedicata ai traditori. Io dico, Damante, ma quanto sei co*** da 1 a 10? Ti sei lasciato perdere una ragazza come Giulia, ...

Andrea Damante-Guendalina Canessa : botte da orbi sui social : un putiferio. Fan increduli - se le sono dette di tutti i colori davanti a migliaia di utenti. Uno scontro così non si era mai visto : tutta la vicenda e le loro parole : Il social come un ring. Da una parte Andrea Damante, nell’altro angolo, la sfidante Guendalina Canessa. botte da orbi, come si direbbe. Solo verbali, certo, ma la sfida ha tenuto incollati moltissimi fan ai rispettivi profili dei loro beniamini. Sì, perché continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo la bufera online sui presunti tradimenti di lui e l’affondo di lei ...

Giulia De Lellis su Andrea Damante : ‘Se parlassi disintegrerei volti’ : “Mi rivedrà l’anno del mai”. Così Giulia De Lellis ha risposto a un commento su Instagram che ipotizzava che il suo ex fidanzato Andrea Damante, con cui si è lasciata all’improvviso ad aprile 2018, avesse qualcosa da nascondere in virtù della sua decisione di limitare i commenti sul suo profilo e su un suo certo silenzio stampa relativo alla fine della relazione. “In questa situazione nessuno parla perché non ...

Giulia De Lellis furiosa con Andrea Damante : "Se parlo disintegro volti" : Continua la 'guerra' a distanza tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, dopo le frecciatine del noto dj , anche l'influencer ha deciso di rispondere a tono. 'Voi mi avete conosciuto per la mia buona ...