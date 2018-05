Il Google Play Store aggiorna il sistema di test delle app

I primi smart display con Google Assistant saranno lanciati a luglio : I primi modelli di smart display con Google Assistant saranno lanciati nel mese di luglio e tra le proprie feature potranno vantare un'app dedicata a YouTube TV L'articolo I primi smart display con Google Assistant saranno lanciati a luglio proviene da TuttoAndroid.

Google Play Awards 2018 : le migliori App Android secondo Google : Google ha annunciato i vincitori dei Google Play Awards 2018, applicazioni Android di nove categorie che si sono sfidate per essere proclamate le migliori del 2018. Google afferma che le applicazioni elencate non solo hanno dimostrato “di offrire esperienze deliziose ai fan“, ma hanno anche “un maggiore impatto positivo nelle loro comunità“. Google Play Awards 2018: 9 vincitori per 9 categorie La prima categoria che ...

Annunciati tutti i vincitori del Google Play Awards 2018 : A poche ore dal Google I/O 2018, Big G pubblica i vincitori dei Google Play Awards 2018, in contest che ogni anno funge da sfida per i produttori di giochi e app. Quest'anno sono state escluse le categorie relative agli indossabili e alle TV e per questo le categorie rimaste scendono a 9. Presente l'elenco e i link ai relativi download. L'articolo Annunciati tutti i vincitori del Google Play Awards 2018 proviene da TuttoAndroid.

Scaricare Applicazione Google Play Store Gratis : Cerchi l’Applicazione del Google Play Store? Hai bisogno di Scaricare e installare a mano il Google Play Store? Il Google Play Store è sparito o scomparso dal tuo smartphone, telefono o tablet? Ecco come risolvere Come Scaricare l’ultima versione di Google Play Store APK Android Può capitare che, per motivi ancora poco chiari, il programma Google Play Store sparisca […]

Sembra giunta al capolinea l’avventura di Google Now Launcher nel Play Store : Sembra avvicinarsi la fine di Google Now Launcher, che non può essere installato sui dispositivi con Android Oreo e che potrebbe essere sostituito da un nuovo Launcher made by Google. L'articolo Sembra giunta al capolinea l’avventura di Google Now Launcher nel Play Store proviene da TuttoAndroid.

LG G7 ThinQ avrà nuove feature Google Lens mentre i primi modelli con display pieghevoli saranno della Serie V : Sembra che il nuovissimo LG G7 ThinQ supporterà una Serie di funzionalità di Google Lens che devono ancora essere annunciate. Ecco tutti i dettagli L'articolo LG G7 ThinQ avrà nuove feature Google Lens mentre i primi modelli con display pieghevoli saranno della Serie V proviene da TuttoAndroid.

Google e Nest insieme per Google Home tutto Display per controllare Casa : Google e Nest avrebbero stretto un accordo per sviluppare un dispositivo basato su Google Home che da un grande Display possa controllare Casa Ecco il pannello touch di Google e Nest per controllare tutti gli apparati della domotica Google e Nest collaboreranno alla creazione di un dispositivo che permetta di controllare tutti i dispositivi della […]

Now Playing di Google Pixel 2 potrebbe registrare automaticamente la cronologia dei brani : A distanza di diversi mesi dal lancio dei Google Pixel 2, il colosso di Mountain View ha deciso di risolvere uno dei principali bug della feature Now Playing L'articolo Now Playing di Google Pixel 2 potrebbe registrare automaticamente la cronologia dei brani proviene da TuttoAndroid.

Addio Google Play Musica - arriva YouTube Remix : ... una nuova piattaforma di streaming Musicale che unisce Google Play Musica e YouTube Music Google sta cercando di uniformare la sua offerta di streaming Musicale per poter competere con Spotify ed ...

YouTube Remix segnerà la fine di Google Play Music? : 26 apr 2018 - Quando Google lancerà la sua nuova piattaforma di streaming musicale YouTube Remix, che secondo alcune voci sarà operativa entro la fine...

Google Play Music sarà sostituito con Youtube Remix : i rumors : Secondo quanto riferito da fonti non ancora ufficiali, l’applicazione Google Play Music potrebbe avere il tempo contato, dato che potrebbe essere sostituita dalla nuova applicazione Youtube Remix.Tutti i possessori di uno smartphone Android sanno che Google Play Music è la storica applicazione nativa dedicata alla Musica del sistema operativo mobile del colosso americano.Ma sembra che Google Play Music non sia più nella grazie della stessa ...

Google e Nest stanno progettando un futuro “Google Home Smart Display” : Secondo indiscrezioni Google vuole entrare in ambito domestico con un possibile "Google Home Smart Display": idealmente rappresentato da un Google Home dotato di un grande display touch che semplificherà di molto le più frequenti operazioni che svolgiamo. L'articolo Google e Nest stanno progettando un futuro “Google Home Smart Display” proviene da TuttoAndroid.