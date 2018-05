Juventus | Allegri Tagliavento? In Italia ci piace fare un po' commedia

Allegri in seguito allo scandalo di Inter-Juventus - dopo il danno c’è anche la beffa : “in Italia piace fare commedia” : La Juventus prova ad avvicinarsi allo scudetto, la squadra di Massimiliano Allegri si prepara per la gara di campionato contro il Bologna, non sono mancate le polemiche per gli errori arbitrali di Orsato dopo la gara tra Inter e Juventus. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa: “Con le polemiche si convive. La Juventus ha fatto fino a questo momento 88 punti, qualche punto in più dell’anno scorso. Il ...

Juventus-Bologna - la conferenza di Massimiliano Allegri LIVE : A pochi passi dallo scudetto. La Juventus è pronta a blindare il settimo successo consecutivo nel campionato italiano, e per farlo deve battere domani sera il Bologna nel secondo anticipo del sabato, ...

Juventus - contro il Bologna Allegri fa i conti con gli assenti : al posto di Pjanic c'è Bentancur : TORINO - Tre giornate alla fine prima di poter fare un bilancio della stagione. La Juventus si prepara ad affrontare la terzultima sfida di campionato con uno scudetto , e una Coppa Italia, da vincere.

Juventus - Allegri/ In vista della volata scudetto e della finale di Coppa Italia il tecnico non farà calcoli : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è chiamato a gestire al meglio i suoi uomini in vista delle ultime tre giornate di campionato e della finale di Coppa Italia contro il Milan.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:21:00 GMT)

Inter-Juventus - Allegri-Tagliavento : cosa ha detto realmente il tecnico bianconero? (VIDEO) : Allegri-Tagliavento- Scoppia la polemica dopo un Inter-Juventus tra i più movimentati degli ultimi 10 anni. Come accennato in mattinata, la Procura della Figc ha acquisito le immagini del post partita tra Allegri e Tagliavento. Indice puntato contro il tecnico per la frase “E’ stato proprio bravo”, in riferimento ad Orsato. Poi il tecnico aggiunge: “Promosso”? […] L'articolo Inter-Juventus, ...

Juventus - Allegri e un futuro tutto da decidere. Ma l'estero lo stuzzica : TORINO - Dare qualcosa per scontato in questo pazzo finale di campionato potrebbe essere un errore imperdonabile. Fatte le dovute premesse, è però evidente che l'ultimo turno, con la vittoria in ...

Juventus : Allegri dà due giorni di riposo alla squadra : Due giorni di riposo per la Juventus dopo la preziosissima vittoria di San Siro, colta con rimonta e sorpasso in extremis. Allegri ha concesso non solo oggi ma anche domani per fare recuperare energie ai giocatori. I bianconeri torneranno in campo martedì primo maggio, a quattro giorni da Juventus-Bologna. La Juventus dovrà poi preparare la doppia trasferta di Roma, il 9 maggio per la finale di Coppa Italia contro il Milan, il 13 in casa della ...

ALLEGRI-ADANI LITE IN DIRETTA SKY DOPO INTER-Juventus/ Video - Ambrosini : 'Così il suo lavoro...' : Juventus, Allegri litiga con Adani in DIRETTA Sky: "Schemi? Sono il male del calcio italiano. Guardate i campioni e il basket!". La dura reazione. Massimiliano Allegri ha vinto Inter Juventus grazie alle giocate dei suoi, ma sa che il momento non è facile e questo traspare anche dalla grande tensione dimostrata a fine gara. Il tecnico a Sky Sport si lascia andare a un battibecco con Daniele Adani a cui sottolinea come in Italia si pensi ...

Inter-Juventus - Allegri : “il calcio leva - il calcio dà” : “Il calcio leva, il calcio dà”. Massimiliano Allegri commenta così la vittoria in rimonta della Juventus a San Siro con l’Inter, arrivata nei minuti finali dopo il ko con il Napoli della scorsa settimana al 90′: “Orgoglioso del carattere dei ragazzi, ora massima concentrazione per restare in testa”, conclude l’allenatore nel consueto tweet post partita. La Juventus attende il risultato di questo ...