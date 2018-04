ll Segreto news | Yara Puebla Camila racconta la sua disavventura

The Blacklist 5 : Red - Liz e un Segreto scottante (SPOILER & NEWS) : The Blacklist 5 spoiler e news – Liz e Red continuano ad essere al centro dell’attenzione dei fan della serie Tv crime. The Blacklist 5 ci ha già svelato in precedenza alcuni dettagli sullo scontro in arrivo fra i due protagonisti, per via di interessi divergenti su Ian Garvey. La morte di Tom ha spinto […] L'articolo The Blacklist 5: Red, Liz e un segreto scottante (SPOILER & NEWS) proviene da Il Notiziangolo.

Il Segreto news : nuovi cambi orario e canale : Novità in vista per la soap iberica il Segreto che vedrà, ancora una volta, un cambio di palinsesto. Non solo anticipiamo che durante la prossima estate 2018 ci saranno cambi di orario, ma salvo ulteriori aggiornamenti anche uno spostamento di rete emittente. Novità per Il Segreto durante la settimana pasquale Abbiamo già parlato di ciò che succederà nelle trame de Il Segreto per le puntate della prossima settimana e precisamente quelle ...

Il Segreto news palinsesto : buone notizie per i fans - eccole : Cambia ancora il palinsesto Mediaset e questa volta la soap iberica Il Segreto ha la meglio. Da tempo i fans sono delusi dalle decisioni prese dai vertici del Biscione, ma ora cambieranno idea, che sta succedendo? Nuovo palinsesto Mediaset: torna il Segreto in prima serata Siamo felici per tutti coloro che seguono la soap di Aurora Guerra, il Segreto. Trasmesso da canale 5, non ha fatto un giorno di vacanza durante l’estate 2017. In ...