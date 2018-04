MotoGp | ad Austin Marquez fa sei su sei Iannone 3° | poi Rossi

MotoGp - ad Austin vince Marquez. Secondo Vinales - terzo Iannone - quarto Rossi : Marc Marquez vince in carrozza il gran premio delle Americhe, che si è corso ad Austin in Texas. Il pilota spagnolo della Honda ha vinto davanti al connazionale della Yamaha Maverick Vinales , terzo l'...

Austin MotoGp - Marquez di un altro pianeta. Viñales-Iannone podio. Rossi 4° : #AmericasGP pic.twitter.com/t6O5x4s3Kd - Circuit of The Americas , @COTA, April 22, 2018 sul podio - Sul podio col campione del mondo sono saliti un redivivo Maverick Viñales e un ottimo Andrea ...

MotoGp - Marquez vince ad Austin ma non basta per la leadership : ecco la nuova classifica piloti : Una vittoria che però non riesce a regalare al campione del mondo in carica la leadership della classifica piloti. Crutchlow ha infatti detto addio al suo speciale primato con una caduta durante la ...

MotoGp Risultati gara Austin : è ancora la pista di Márquez! : La gara di Austin ha decretato il suo podio. Con Márquez, vi sono saliti anche Viñales e Iannone, quest’ultimo al primo successo con la Suzuki Un Marc Márquez in gran forma dopo le libere e le qualifiche di Austin e una pista che gli sorride da sempre: lo spagnolo riuscirà a confermare, per il sesto anno consecutivo, il primo posto al termine della gara? Temperatura più alta rispetto ai giorni precedenti e, in agguato, il rischio che ...

MotoGp Austin 2018 - vince ancora Marquez. Classifica aggiornata : E' il sesto trionfo di fila negli Usa. Secondo Vinales, primo podio di Iannone con la Suzuki. Quarto Rossi, poi Dovizioso Motogp Austin 2018, Marquez perde la pole. La griglia di partenza Motogp ...

MotoGp - che Iannone ad Austin! Il vastese conquista il terzo posto : Fantastico Andrea Iannone nel GP delle Americhe . Ad Austin , il pilota vastese offre una gara di classe e coraggio e, nonostante una Suzuki veloce e brillante ma in calo già dopo pochi giri, riesce a ...

MotoGp - GP Austin : vince Marquez - 2° Vinales - 3° Iannone. 4° Rossi. Dovizioso in testa al mondiale : Austin, trionfo di Marquez: le prime 10 posizioni 1 M. Marquez 41:52.002 2 M. VI'ALES 3.560 3 A. IANNONE 6.704 4 V. ROSSI 9.587 5 A. Dovizioso 13.570 6 J. ZARCO 14.231 7 D. PEDROSA 18.201 8 T. RABAT ...

MotoGp Austin 2018 - vince Marquez. Classifica aggiornata : Secondo Vinales, primo podio di Iannone con la Suzuki. Quarto Rossi, quinto Dovizioso Motogp Austin 2018, Marquez perde la pole. La griglia di partenza Motogp Austin 2018, orari tv , diretta Sky e Tv8,...

MotoGp; GP Americhe 2018 : Marc Marquez infila la sesta ad Austin. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso ai piedi del podio. Risultato e classifica : Il Gran Premio delle Americhe della MotoGP 2018 va, non a sorpresa, a Marc Marquez (Honda). Il campione del mondo in carica, infatti, centra il sesto successo sul COTA – Circuit of the Americas in altrettante apparizioni nella classe regina e si rilancia dopo le polemiche di Termas de Rio Hondo. Lo spagnolo ha condotto la gara senza problemi sin dall’avvio. Il numero 93 ha iniziato a fare il suo ritmo e ha letteralmente preso il ...

MotoGp Austin - vince Marquez. Poi Vinales - Iannone e Rossi. Dovizioso quinto : Marc Marquez ha vinto il gran premio delle Americhe valido per il Mondiale MotoGp, ad Austin in Texas. Lo spagnolo della Honda ha preceduto di oltre 6 secondi Maverick Vinales su Yamaha, Andrea Iannone su Suzuki e Valentino Rossi sull’altra Yamaha. quinto posto per Andrea Dovizioso su Ducati. Sesto posto per il francese Johann Zarco su Yamaha Monster, settimo per l’altra Honda ufficiale di Dani Pedrosa. Chiudono la top ten lo spagnolo Tito ...

MotoGp - la classifica piloti dopo Austin : graduatoria ‘cortissima’ : MotoGp, la classifica piloti – Si è concluso il terzo appuntamento valido per il campionato di MotoGp, dominio da parte di Marc Marquez che si riscatta dopo l’ultimo deludente gran premio, i tanti errori ed il battibecco con Valentino Rossi. Lo spagnolo ha messo le cose in chiaro già dai primi giri, al secondo posto Vinales, la Yamaha sembra in continua ripresa, terzo posto per Andrea Iannone davanti a Valentino Rossi, ottima prova per il ...

DIRETTA MotoGp Austin 2018/ Gara live : ha vinto Marquez - secondo Vinales - Iannone sul podio! Rossi solo quarto : DIRETTA MOTOGP: Gara e warm up live GP delle Americhe 2018 ad AUSTIN (Texas), oggi domenica 22 aprile: cronaca e tempi, vincitore e podio della terza tappa del Motomondiale. (Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:36:00 GMT)

CLASSIFICA MotoGp / Il Mondiale Piloti : Dovizioso torna in testa! Sale anche Rossi (Gp Americhe 2018 - Austin) : CLASSIFICA MOTOGP, il Mondiale Piloti dopo il Gp Americhe 2018 ad Austin: vince Marc Marquez, ma in testa c'è Andrea Dovizioso con un punto sullo spagnolo, Valentino Rossi è settimo(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:35:00 GMT)

MotoGp - ad Austin trionfo di Marquez : 21.45 Assolo di Marc Marquez ad Austin. Lo spagnolo della Honda domina, chiudendo con quasi 4" sul connazionale Vinales (Yamaha).Iannone (Suzuki) 3°,poi Rossi. Al via si porta subito in testa Marquez davanti a Iannone. Vinales e Rossi inseguono.Zarco in quinta piazza controlla Crutchlow (che poi finisce in terra al 9° giro) e Dovizioso. Pedrosa settimo.Vinales passa Iannone e prova ad accorciare su Marquez, ma lo spagnolo fa gara a sé.Anche ...