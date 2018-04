Stasera in tv sabato 21 aprile 2018 | programmi tv di oggi

Programmi TV di Stasera - sabato 21 aprile 2018. Al Saturday Night Live Ambra Angiolini - Alex Britti - Lodovica Comello - Federica Pellegrini - Alvaro Soler e Gianmarco Tognazzi : Saturday Night Live Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Ballando con le stelle torna con una puntata speciale nella quale i vip protagonisti della “staffetta del ripescaggio” potranno mettersi nuovamente in gioco. Anche per le coppie in gara sarà una serata ricca di sfide, ma anche di prove a sorpresa. Le esibizioni saranno sottoposte alla temutissima valutazione della Giuria in studio composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan ...

Programmi TV di Stasera - sabato 14 aprile 2018. Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della Scoperta : Alberto Angela Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Si accendono nuovamente i riflettori sul dance show condotto da Milly Carlucci, con l’immancabile swing di Paolo Belli. Dopo il successo di ascolti della settimana scorsa, questo sabato, ospite del programma sarà uno degli attori più amati della fiction italiana, Gabriel Garko, che si cimenterà in una nuova sfida. Sulla pista di Ballando con le stelle affronterà un vero e proprio “tour de ...

Stasera in tv : programmi tv di sabato 14 aprile 2018 : Saranno ben 3 gli anticipi di serie A: alle 18.00 Chievo-Torino su SKY CALCIO 1 e Genoa-Crotone su PREMIUM SPORT 2 e SKY CALCIO 2; infine Atalanta-Inter alle 20:45 su PREMIUM SPORT, SKY SPORT 1, ...

Programmi TV di Stasera - sabato 7 aprile 2018 : Dragon Trainer 2 Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Il dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli si appresta al giro di boa e porta la competizione a un livello ancora più alto. Ospite di Milly Carlucci sarà una delle coppie artistiche più amate dal pubblico italiano e internazionale: Al Bano e Romina Power. Apre i battenti il torneo “Ballando con te”, dedicato alla gente comune, ai migliori artisti ...

Programmi TV di Stasera - sabato 31 marzo 2018. Alberto Angela racconta l’Andalusia : Alberto Angela Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Il quarto appuntamento con Ballando con le stelle vedrà protagonista come ballerini per una notte Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Queste le coppie che si sfideranno sulla pista da ballo: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; ...

NCIS Los Angeles va in onda Stasera sabato 24 marzo : anticipazioni - prima visione tv : In alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . NCIS Los Angeles sì, E' arrivata la felicità no La voce era già circolata la scorsa settimana, poi una ...

Programmi TV di Stasera - sabato 24 marzo 2018. Alberto Angela racconta Alessandro Magno : Alberto Angela, Ulisse Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Il terzo appuntamento con Ballando con le stelle vedrà protagonista come ballerina d’eccezione la famosa popstar Anastacia, una delle voci più apprezzate a livello mondiale. Queste le coppie che si sfideranno sulla pista da ballo: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi ...

Programmi Tv di Stasera - sabato 17 marzo 2018. Pets su Italia 1 : Pets Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Seconda puntata della tredicesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli, accompagnati stavolta da un robot. Scenderà sulla pista da ballo dell’Auditorium Rai del Foro Italico il cast composto da Don Diamont – Hanna Karttunnen; Akash – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron (coppia in attesa di ...

Stasera in tv : programmi tv di oggi sabato 17 marzo : ... Spal-Juventus alle 20:45 in diretta su SKY SPORT 1, SKY SUPER CALCIO, SKY CALCIO 1 e PREMIUM SPORT. Nel pomeriggio c'è invece la serie B con la 31° giornata da seguire alle 15 con Diretta Gol ...

Programmi TV di Stasera - sabato 10 marzo 2018. Su Italia 1 Kung Fu Panda 3 : Kung Fu Panda 3 Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle – Nuova Edizione Torna per la tredicesima edizione lo show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli, accompagnato stavolta da un robot. Scenderà sulla pista da ballo dell’Auditorium Rai del Foro Italico il cast composto da Don Diamont – Hanna Karttunnen; Akash – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; ...

Stasera in tv : programmi tv di oggi sabato 10 marzo : Rimet L'incredibile storia della Coppa del Mondo documentario su Rai Storia alle 22:15. Su Rai 1 intorno a mezzanotte Top Tutto quanto fa tendenza . Su Canale 5 dopo C'è Posta per te lo "Speciale ...

Programmi TV di Stasera - sabato 3 marzo 2018. Su Rai1 «Gli ultimi saranno ultimi» : Gli ultimi saranno ultimi Rai1, ore 21.25: Gli ultimi saranno ultimi Film del 2015 di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann. Trama: Luciana Colacci sogna una vita dignitosa in compagnia del marito Stefano. Proprio quando è in attesa di un bambino e i suoi desideri sembrano finalmente prendere forma, le cose iniziano a volgere al peggio. Luciana infatti si troverà all’improvviso senza lavoro e dovrà lottare per i ...

Stasera in tv : programmi tv di oggi sabato 3 marzo : ... nei due anticipi le duellanti per il tricolore: alle 18.00 Lazio-Juventus su SKY SUPER CALCIO, SKY CALCIO 1 e PREMIUM SPORT mentre alle 20.45 Napoli-Roma su SKY SPORT 1, SKY SUPER CALCIO, SKY ...

Programmi Tv di Stasera - sabato 24 febbraio 2018. Su Rai1 il film «Non c’è più religione» : Non c'è più religione Rai1, ore 21.25: Non c’è più religione – Prima Visione Rai film del 2016 di Luca Miniero. Con Claudio Bisio e Alessandro Gassman. Trama: Il film racconta i contrasti tra tre comunità religiose che abitano su un’isola del Mediterraneo. La comunità cattolica, per via del crollo della natalità italiana, non riesce a trovare un bambino per il presepe vivente. Quando i cattolici andranno acercare aiuto ...