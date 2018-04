Infortuni | operaio muore schiacciato da macchinario in Brianza

Infortuni : operaio cade da tetto a Palermo - Cgil 'Emergenza senza fine' : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - "Un'Emergenza senza fine. Due giorni fa un operaio metalmeccanico di 25 anni ad Agrigento, oggi un operaio edile di 69 anni. Si continua a morire sul lavoro e troppo spesso gli incidenti avvengono tra lavoratori che, superati i limiti di età, si espongono ai rischi per

Infortuni : Palermo - operaio cade da tetto e muore : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Un operaio di 69 anni è morto cadendo dal tetto di una palazzina di via Fortuna, a Mondello (Palermo). L'uomo, che era in compagnia del figlio, stava eseguendo dei lavori sul tetto quando è precipitato. E' morto sul colpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Infortuni : sindaco Bagheria - cordoglio per morte giovane operaio : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – L’amministrazione comunale di Bagheria (Palermo) esprime “profondo cordoglio per la dolorosa morte di Giuseppe Todaro, giovane cittadino bagherese di 25 anni, deceduto ieri, 17 aprile 2018, a seguito di un incidente sul lavoro nell’agrigentino, a Castrofilippo mentre si trovava su un ponte per l’installazione di reti telefoniche”.“Siamo sconvolti e costernati per questa ...

Infortuni : Viscolube - massima collaborazione su operaio ustionato a Lodi : Milano, 9 apr. (AdnKronos) – Viscolube garantisce “massima collaborazione con le autorità per comprendere al meglio la dinamica dell’evento”. Con una nota l’azienda con sito produttivo a Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi, commenta l’Infortunio di un operaio di 60 anni investito da bitume bollente. L’uomo, trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, ha riportato “ustioni in ...

Infortuni : incastrato con mano in macchinario - operaio ferito nel Palermitano : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - Infortunio sul lavoro a Partinico, in provincia di Palermo, dove un operaio di 50 anni è rimasto ferito mentre lavorava nella distilleria Bertolino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo è rimasto incastrato con la mano destra in un macchinario. Immediatamen

Bosisio - Infortunio alla Rodacciai Operaio ustionato al volto e alle mani : Un Operaio di 24 anni è rimasto ustionato al volto e alle mani alla Rodacciai, azienda metalmeccanica di Bosisio Parini, ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano in ...

Infortuni : Verona - a Soave un operaio ferito gravemente nella cantina sociale : Verona, 30 mar. (AdnKronos) - Un grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina alla locale cantina sociale di Soave. Un operaio di una ditta esterna che stava lavorando all'ampliamento dello stabile si è ferito gravemente: sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno stabilizz

Infortuni : cade da 7 metri di altezza - operaio in prognosi riservata nel Palermitano : Palermo, 24 feb. (AdnKronos) – Un operaio di 29 anni, F.M., è rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Carini, in provincia di Palermo. L’uomo, dipendente di Enel e-distribuzione – unità operativa di Partinico, è caduto mentre stava eseguendo dei lavori di ripristino della rete elettrica in via Finaita in località Villagrazia. Per cause ancora da accertare è precipitato da una scala da un’altezza di sette metri. ...

Infortuni : cade da tetto azienda - grave operaio nel Palermitano (2) : (AdnKronos) - L'operaio di 45 anni precipitato dal tetto di un'azienda di detersivi a Villabate, nel Palermitano, è stato trasportato all'ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni sono critiche. Nella caduta, infatti, l'uomo avrebbe battuto violentemente a terra il capo. L'incidente è avvenuto s