Diabete | la carenza di vitamina D espone a rischi maggiori di sviluppare la malattia

meteoweb.eu

: Carenza di vitamina D legata a un maggior rischio di diabete - Medimagazine : Carenza di vitamina D legata a un maggior rischio di diabete - forloc : Carenza di vitamina D legata a un maggior rischio di diabete tipo 2 - cosmobenessere : La #VITAMINA E è un potente #antiossidante per il nostro organismo: la sua carenza genera un indebolimento fisico e… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Uno studio epidemiologico condotto dai ricercatori dell’University of California San Diego suggerisce che le persone con unadiD possono essere esposti ad uno maggiore diil. Lo studio è stato condotto su un gruppo di 903 adulti in salute, età media 74 anni, che non presentavano indicazioni dio predurante visite cliniche dal 1997 al 1999 e che sono stati poi seguiti fino al 2009. Nel corso del tempo, ci sono stati 47 nuovi casi die 337 nuovi casi di pre. Nello studio i ricercatori avevano identificato un livello minimo salutare della 25-idrossiD nel plasma di 30 nanogrammi al millilitro. Al di sotto di questa soglia, una persona era considerata carente diD. Lo studio ha svelato le persone con livelli al di sotto del limite minimo erano 5 volte più esposte alo di...