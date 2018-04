ilfattoquotidiano

: Swaziland, il re decide di cambiare nome al Paese africano: si chiamerà eSwatini - Cascavel47 : Swaziland, il re decide di cambiare nome al Paese africano: si chiamerà eSwatini - fattoquotidiano : Esistono gli eSports, le e-mail, gli ebook, persino gli schermi e-ink. E a breve esisterà anche il regno di… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Esistono gli eSports, le e-mail, gli ebook, persino gli schermi e-ink. E a breve esisterà anche il regno di. Ma niente paura. Non sarà uncibernetico o un luogo fatto di cavi in fibra ottica, ma il nuovodello, come stabilito dal suo re Mswati III. La piccola monarchia dell’Africa del sud, situata a poco più di 400 chilometri da Johannesburg, ha dichiarato l’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1968. Da allora ilcon cui è conosciuta in tutto il mondo è, cioè terra degli swazi. Almeno fino a oggi, quando il monarca Mswati III ha annunciato – in occasione del suo 50esimo compleanno e dei cinquant’anni dall’indipendenza– di voler ribattezzare ilin, che nella lingua locale significa sempre “terra degli swazi”. La decisione, riportata dalla Bbc, è stata data dallo stesso re in uno ...