Governo | Pd e M5s avviano dialogo sui temi Martina | “3 punti | c’è anche reddito di

Governo - LE OPZIONI DI MATTARELLA/ Di Maio e "cerchio magico" M5S contro possibile mandato esplorativo a Fico : GOVERNO, le OPZIONI di MATTARELLA: il mandato esplorativo alla presidente del Senato Casellati avanza tra le ipotesi. Di Maio e Salvini non sarebbero disposti ad accettare un pre-incarico(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:40:00 GMT)

Siria : Grillo (M5S) - improcrastinabile Governo legittimato in Italia : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Il contesto in cui ci troviamo oggi ci mette davanti all’evidenza che il Paese ha urgente bisogno di un governo nei suoi pieni poteri e che sia espressione del voto del 4 marzo”. Così la capogruppo del M5S alla Camera, Giulia Grillo, intervenendo dopo l’informativa in Aula del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sulla situazione in Siria.Anche al termine del suo intervento, Grillo ...

Governo : Orlando - 3 punti Pd no apertura a M5S ma a società italiana : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Se i tre punti del Pd appena comunicati da Martina rappresentano un’apertura ai Cinquestelle? No, è un’apertura alla società italiana, è un’apertura soprattutto a quelli che non ci hanno votato, assumendo ancora di più il tema delle diseguaglianze”. Lo ha detto Andrea Orlando a Un Giorno da Pecora su Radio Uno. L'articolo Governo: Orlando, 3 punti Pd no apertura a M5S ma a società ...

Pd - alleanza con M5S non convieneSul Governo Franceschini sbagliaHa ragione Renzi. Ecco perché : Nuovo Governo: il problema nel Pd è stato posto in questi termini. Bisogna evitare ad ogni costo un’alleanza di Lega e Cinque Stelle, per il bene del Paese, o bisogna scegliere l’opposizione? Segui su affaritaliani.it

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Governo : Salvini “Io non chiudo il forno”. M5s “salta accordo Di Maio-Lega” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Salvini a Di Maio, "io non chiudo il forno, ma basta stallo". Il piano di Berlusconi e la replica negativa del M5s (20 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 14:00:00 GMT)

Governo - Fedriga chiude il forno : 'Escludo alleanza Lega-M5s' : 'Noi non siamo contrari all'Euro e all'Europa ma o cambia il funzionamento o non ha più senso starci . La politica europea non può essere un prendere o lasciare'. parlando con la stampa estera, Fedriga osserva che la Lega è 'il partito che difende l'Europa. Il problema è quale Europa e quale progetto , ...

Pd diviso su dialogo per il Governo. Rosato : 'Alternativi a Lega ed M5s' : E non mi pare ci siano, e non è solo nella politica estera". E continua: "Quindi benissimo col presidente incaricato, mi sembra difficile non andare a discutere. Anzi, sarebbe una violazione di una ...

Governo - Fedriga (Lega) : “M5s sbaglia a cercare accordo con il Pd per garantirsi la poltrona. Logica da Prima Repubblica” : “Non so se Di Maio vuole realmente chiudere il “forno” con noi, ma credo che il M5s sbaglia a cercare un accordo purchessia per formare un Governo”. Così Massimiliano Fedriga, candidato presidente in Friuli Venezia Giulia per il centrodestra, Prima dell’incontro con la stampa estera a Roma. “Sulla Siria invece dobbiamo essere chiari: la Lega continua a ritenere fondamentale l’alleanza con gli Usa, siamo ...

Salvini a Di Maio : unica strada Governo centrodestra-M5s. Il Pd resta il mio avversario : Intanto il leader della Lega replica a Di Maio dal profilo Facebook: "C'è chi chiude il forno, c'è chi cura l'orto" dopo che ieri aveva annunciato l'intenzione di chiudere, in assenza di risposte, il dialogo con la Lega o con il Pd per la formazione di un governo

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Salvini contro Di Maio - “Governo? M5s non vuole”. Il piano di Berlusconi : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Salvini contro Di Maio, "fosse per me Governo già fatto, ma M5s non vuole". Il piano di Berlusconi e i "due forni" ancora aperti (20 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:35:00 GMT)

La 'profezia' di Giorgetti : "Sarà Governo Pd-M5S" : "Scommetto che finirà con un governo di M5S con l"appoggio esterno del Pd". A parlare è Giancarlo Giorgetti che sembra certo di un'impossibilità a trovare un accordo tra centrodestra e 5 Stelle. Lo racconta il Corriere, che ha raccolto lo sfogo del leghista durante una riunione di partito. "Sentitemi, Mattarella ci metterà alle strette", avrebbe detto ai colleghi, "Prima darà mandato alla Casellati per una esplorazione, poi - visto che non se ne ...

"Governo M5S-Pd? Dialogo sì ma non ci sono contenuti che accomunano" : Emma Bonino, leader di +Europa, è scettica sulla possibilità di un accordo tra Cinque Stelle e Pd. "Ritengo che si debba dialogare con tutti - dice in un'intervista a Circo Massimo, su RadioCapital - ma di lì a fare un governo è un'altra questione, bisogna vedere i contenuti essenziali" che accomunano Pd e M5S "ma mi pare che non ci siano". Secondo Bonino "con il presidente incaricato è difficile non andare a discutere e dialogare".Quando le ...