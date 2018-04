Giro di Croazia 2018 | Niccolò Bonifazio torna alla vittoria nella prima tappa! Guardini

oasport

: Tanta Italia al Giro di Croazia: Bonifazio vince la prima tappa davanti a Guardini! - OA_Sport : Tanta Italia al Giro di Croazia: Bonifazio vince la prima tappa davanti a Guardini! - Ciclignorante : Niccolò Bonifazio vince la prima tappa del Giro di Croazia ed una nomination per l'Oscar Ignorante. - Tartaruga1991L : Giro di Croazia: Primo Bonifazio, secondo guardini, terzo Minali. -

(Di martedì 17 aprile 2018) L’Italia brilla aldi: doppietta tricolore per latappa, quasi 230 chilometri da Osijek a Koprivnica. Sul traguardo èto a festeggiare, che ha ritrovato l’appuntamento con ladopo un lunghissimo digiuno. Umberto Poli (Novo Nordisk), Jon Bozic (Adria Mobil), Matic Groselj (Ljubljana Gusto Xaurum) ed Emil Dima (MsTina-Focus) sono andati in fuga sin dalle prime fasi di una lunga tappa. Nonostante il maltempo che ha caratterizzato la corsa, il gruppo ha controllato in maniera agevole, senza mai concedere troppo vantaggio agli attaccanti. Nel finale il divario è diminuito in maniera netta, fino a quando si è concluso l’insegumento, con Bozic che ha provato a resistere il più possibile in solitaria. A 7 dall’arrivo, il gruppo è rientrato in maniera definitiva e si è diretto verso la volata. La Bahrain-Merida e la ...