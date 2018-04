Russia | donna muore dopo essere stata ' imbalsamata viva'

Blastingnews

(Di lunedì 9 aprile 2018) In #unadi 27 anni è morta in un'atroce agonia,a causa di un errore medico. Ekaterina Fedyaeva, era questo il suo nome, invece disottoposta a una flebo con soluzione fisiologica, ne ha subito un'altra a base di formaldeide. Questa sostanza è un forte conservante usato, oltretutto, nel settore dell'imbalsamazione. La madre della ragazza ha accusato i medici dell'#Ospedale di omicidio. Laeraricoverata nell'ospedale di Ulyanovsk citta' situata a circa quattrocento chilometri da Mosca per un semplice intervento chirurgico di routine. Successivamente le èfatta un flebo che solitamente viene infusa nelle vene dei morti per evitare la decomposizione. Tale errore ha portato la ragazza a soffrire di terribili dolori e convulsioni per i due giorni successivi, facendola cadere, successivamente, in un coma ...