Nba | Oklahoma espugna Houston

Nba 2018 : vittorie fondamentali per Oklahoma e San Antonio. Gallinari dice addio ai playoff : Sei partite nella notte NBA. Mancano ormai pochi giorni alla fine della stagione regolare e la lotta playoff nella Western Conference è più viva che mai. A tenere ancora tutto aperto sono i Denver Nuggets, che non mollano assolutamente e grazie al successo contro i Los Angeles Clippers (134-115) riescono a restare ancora in corsa per un posto tra le migliori otto ad ovest. Un successo arrivato grazie ai 31 punti di Will Barton e soprattutto alla ...

Nba risultati : Harden con 42 punti ferma Portland - Boston beffa Oklahoma City : James Harden con 42 punti decide uno spettacolare Portland-Houston, in cui i Rockets chiudono a 13 la serie di successi dei Blazers. Emozioni dal sapore playoff anche a Boston: i Celtics, decimati ...

Nba - Oklahoma inguaia i Clippers : ROMA, 17 MAR - Ultimi fuochi nella regular season della Nba prima dei playoff. Nella notte si sono giocate sei partite, dalle quali sono arrivate alcune conferme, ad esempio riguardanti la corsa senza ...

Nba 2018 : Toronto vince ancora - Oklahoma ferma i Clippers. Golden State sconfitta da Sacramento : La stagione regolare NBA volge a rapidi passi verso il termine. Le squadre, in questo periodo, sono impegnate nelle ultime partite, che andranno a definire la classifica e di conseguenza gli accoppiamenti per i playoff, fondamentali per poi provare a vincere il titolo nella post season. Nella giornata odierna sei partite che hanno regalato anche risultati a sorpresa. Come la sconfitta dei Golden State Warriors, che potrebbero qualificarsi ai ...

Nba - Oklahoma City-San Antonio 104-94 - Spurs a rischio playoff : la cronaca - San Antonio parte malissimo e nel primo quarto incappa in turnover in serie che fanno infuriare coach Popovich. I Thunder a livello offensivo vanno a corrente alternata ma con i punti di ...

Nba 2018 : Russell Westbrook trascina Oklahoma al successo contro San Antonio : Cinque partite nella notte Nba, quando manca un solo mese al termine della stagione regolare 2017-2018. L’11 aprile, infatti, si chiuderà la prima parte di stagione e saranno decretate in maniera definitiva le griglie dei playoff: in questo periodo, per diverse squadre è essenziale fare una vera e propria volata per provare a migliorare la propria situazione di classifica e garantirsi accoppiamenti più favorevoli in vista della post ...

Nba 2018 : Lebron James spaziale! Cavaliers ok a Oklahoma. James Harden mata i Wolves - prosegue la marcia vincente dei Raptors : Lebron James è l’uomo copertina della notte NBA. Serve una prestazione sublime del fuoriclasse nativo di Akron per consentire ai Cleveland Cavaliers di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive e lanciare nuovamente il guanto di sfida alle avversarie. I Cavs, infatti, espugnano la Chesapeake Energy Arena, superando 112-120 gli Oklahoma City Thunder e difendendo il terzo posto ad Est in una delle fasi più delicate della ...

Nba - Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 110-92 - Portland Trail Blazers-Utah Jazz 96-115 : Grandi prestazioni di Paul George , 33 punti, e Oladipo , 30, nelle vittorie di Thunder e Pacers. Non si fermano più i Jazz: Mitchell ne mette 27 e arriva la nona vittoria consecutiva! Oklahoma City ...

Nba - sprint tra Boston e Toronto a east - ko Oklahoma : È diventato un testa a testa fra Boston e Toronto la guida della eastern Conference in Nba. La capolista ha vinto a fatica, ai supplementari, contro i Wizards per 110-104, confermando un periodo così ...

Nba - Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder 105-125 : Più la sfida è difficile, più l'avversario è importante, più Oklahoma City si esalta. Le squadre da playoff, quelle costruite per andare lontano, sono così. I Thunder lo hanno dimostrato ancora una ...