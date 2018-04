Parigi | è caos contro la riforma dei treni | sciopero | proteste e scontri in città

leggo

: RT @donnagiulietta8: @ItalianPolitics @Carlo_essec @borghi_claudio @daje_a @LucianoBarraCar @ClickBurger @matteosalvinimi lo dicevo a lui,… - edmond73xx : RT @donnagiulietta8: @ItalianPolitics @Carlo_essec @borghi_claudio @daje_a @LucianoBarraCar @ClickBurger @matteosalvinimi lo dicevo a lui,… - donnagiulietta8 : RT @donnagiulietta8: @ItalianPolitics @Carlo_essec @borghi_claudio @daje_a @LucianoBarraCar @ClickBurger @matteosalvinimi lo dicevo a lui,… - donnagiulietta8 : @ItalianPolitics @Carlo_essec @borghi_claudio @daje_a @LucianoBarraCar @ClickBurger @matteosalvinimi lo dicevo a lu… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Ribellione in Francia. In contemporanea con il primo grande giorno didei, diverse migliaia di manifestanti sono scesi in strada aper protestarela...