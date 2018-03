A 10 giorni dal parto Chiara Ferragni è in forma smagliante

“Mi ha torturato per anni”. Frizzi - il rimorso più grande. A pochi giorni dalla scomparsa del conduttore - viene fuori quell’episodio del passato che non riuscì a perdonarsi e che lo fece soffrire fino alla fine. Dolore assoluto : È morto a 60 anni appena compiuti, 40 dei quali dedicati alla televisione, la sua più grande passione. Fabrizio Frizzi non c’è più e c’è ancora tanto desiderio di parlare di lui. Perché si sente la sua mancanza. Anche le persone che non lo conoscevano di persona ma solo per via del suo lavoro, hanno la sensazione di essere incompleti. Non vogliamo esagerare, per carità, ma la sua allegria garbata la sera, faceva compagnia, colmava tante ...

“Ciro l’Immortale ci sarà”. Fan di Gomorra in visibilio dopo l’annuncio a sorpresa - a pochi giorni dal via delle riprese della quarta stagione. Attenzione - però : eccovi i dettagli : Difficile negare che il suo volto sia uno dei più conosciuti, apprezzati e omaggiati con continue citazioni di una serie, Gomorra, riuscita a entrare nel cuore degli spettatori italiani. dopo il clamoroso finale della terza stagione (sul quale non indugiamo troppo per non rovinare la sorpresa a chi ancora non ha avuto modo di vederlo) la notizia di nuove puntate pronte a sbarcare sul piccolo schermo ha così subito entusiasmato i fan. Ma ...

Sky Arte - dal 2 al 4 aprile tre giorni di grande musica : Pearl Jam - Soundtracks e Zen Circus. L’anteprima : Su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) Pasquetta e l’inizio di aprile saranno dedicati alla grande musica e ai loro protagonisti. Da lunedì 2 aprile sono in palinsesto 3 prime visioni: 1 esclusivo film–concerto, 1 produzione originale e 1 nuova serie tv tutte rigorosamente in prima serata. Si pArte il 2 aprile alle 21.15 con il film concerto Pearl JAM – LET’S PLAY TWO, il documentario diretto dal regista e fotografo Danny Clinch realizzato per ...

Bollette a 28 giorni : il rimborso viene sospeso dal Tar : Il ritorno della fatturazione mensile in sostituzione delle Bollette a 28 giorni continua ad essere uno degli argomenti principali del …

Lutto in tv : è scomparso Fabrizio Frizzi - a pochi giorni dal 'suo' Bologna-Roma : Una tragica notizia ha scosso il mondo dello spettacolo italiano: è morto Fabrizio Frizzi. Anche il calcio è colpito, sabato ci sarà Bologna-Roma, il 'suo' derby

Lite Marcuzzi-Henger : il retroscena che non ti aspetti. A distanza di diversi giorni dalla litigata furibonda in diretta - è Filippo Nardi a svelare il dietro le quinte e la confessione riservata che gli ha fatto Alessia. Ora sì che è tutto più chiaro : Stando a quanto dichiarato oggi da Filippo Nardi a Radio Radio, sembrerebbe che Alessia Marcuzzi si sia confidata con lui dopo lo sfogo in puntata contro Eva Henger. La diatriba tra le due ha tenuto attaccati alla TV milioni di italiani martedì 13 marzo. Dopo settimane di tesissime discussioni e confronti sul caso canna-gate, infatti, la Marcuzzi aveva perso le staffe in diretta e, senza troppi giri di parole, aveva preso una chiara ...

Finta vendita Huawei P20 in Italia ma prezzo svelato a 4 giorni dall’uscita? : Per l'uscita del Huawei P20 (insieme a quello che molto probabilmente si chiamerà Huawei P20 Pro) è ad un passo da noi. La presentazione dei due device avrà luogo a Parigi martedì 27 marzo: eppure, un po' come accaduto per il P20 Lite in Italia stiamo assistendo ad uno strano fenomeno. Alcuni siti, in particolare il noto e-commerce ePrice, avrebbe messo in vetrina proprio la futura ammiraglia nella sua sola variante standard con tanto di prezzo ...

Finanziamenti dalla Libia - Sarkozy formalmente indagato dopo 2 giorni di interrogatorio : Finanziamenti dalla Libia, Sarkozy formalmente indagato dopo 2 giorni di interrogatorio Secondo Le Monde l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato iscritto nel registro degli indagati nell’inchiesta sui presunti Finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. È stato ascoltato a partire da martedì mattina.Continua a leggere Secondo Le Monde l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy […]

Bollette telefoniche - aumenti bloccati dall'Antitrust. Era la "risposta" dopo l'obbligo della fatturazione a 30 giorni : Arriva lo stop. L'Antitrust ordina la sospensione cautelare dell'attuazione dell'intesa tra Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre per quel che riguarda i rincari delle Bollette previste dai...

Fortnite iOS - dopo quattro giorni dal rilascio a inviti ha incassato 1 - 5 milioni di dollari - : Secondo un rapporto diffuso da Sensor Tower, il gioco avrebbe incassato 1 milione di dollari in tutto il mondo nei primi 3 giorni dal lancio, aggiungendo un ulteriore mezzo milione durante il quarto ...

“L’ha infilato tutto nel pene”. Eros catastrofico. Cercava ‘il momento della gioia’ così decide di usare un oggetto assurdo - ma poi non riesce più a tirarlo fuori. Solo dopo due giorni va in ospedale : “Non sapete come era ridotto…”. Un’operazione terribile : La ricerca del piacere sessuale per alcune persone è un’ossessione. C’è chi è disposto a prendersi dei rischi clamorosi pur di raggiungere il momento della gioia e delle volte finisce molto male. Per ‘aiutare’ queste persone c’è chi inventa degli aggeggi che possono diventare un serio rischi per la salute, come riportato dal quotidiano britannico The Sun un uomo originario della città sud-occidentale di ...

Palazzo a 5 giorni dalla prima seduta : presiederà Napolitano - membro più anziano. E negli uffici l'ombra del nuovo corso M5s... : Palazzo Madama a 5 giorni dalla prima seduta della nuova legislatura, quella che venerdì comincerà lo scrutinio per eleggere il nuovo presidente. prima curiosità: a presiedere sarà Giorgio Napolitano, quale presidente provvisorio del Senato, il senatore più anziano. Napolitano ha dato la disponibilità a gestire l'aula: sullo scranno più alto ci sarà lui, ex presidente della Camera, ex ...

Picchiata dalla babysitter - bimba di 3 anni muore dopo giorni di agonia : Il dramma in Ohio. La piccola Hannah Wesche è stata dichiarata morta alle 12.15 di domenica. Secondo l'accusa, a ridurla in fin di vita è stata la babysitter Lindsay Partin, una donna di 35 anni che è stata arrestata.Continua a leggere