Il Play Store potrebbe suggerire a breve le versioni Lite delle app

Google obbliga gli sviluppatori a fare chiarezza sui crash report pena la rimozione delle app dal Play Store : Google sta inviando tramite e-mail una comunicazione in cui avverte gli sviluppatori di un cambiamento di rotta nelle proprie politiche di privacy. La questione riguarda i crash report, faccenda che d'ora in poi dovrà essere più chiara per gli utenti. Gli sviluppatori sono invitati a far chiarezza entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione pena l'esclusione dal Play Store. L'articolo Google obbliga gli sviluppatori a fare chiarezza sui ...

App e Giochi scontati e gratis sul Play Store oggi 22 Marzo 2018 : Ancora oltre 30 tra applicazioni e Giochi gratis e scontate in questi oggi 22 Marzo 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app gratis o scontate per Android Oltre 30 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android oggi 22 Marzo Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono oltre 30 app scontate […]

Play Store : più di 40 app e giochi Android in offerta per questo giovedì : Ci sono ben 45 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Di questi saranno solo 14 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse un modo migliore per avvicinarsi al weekend? L'articolo Play Store: più di 40 app e giochi Android in offerta per questo giovedì proviene da TuttoAndroid.

Prezzo giù su PlayStation Store per centinaia di giochi coi Saldi di Pasqua 2018 : Buone notizie in arrivo per tutti i possessori di PlayStation. Con l’avvicinarsi della Pasqua sul PlayStation Store arrivano i Saldi. A partire dal 21 marzo e fino al 5 aprile 2018 infatti sarà possibile acquistare i giochi scontati fino al 66%. La notizia dei Saldi di Pasqua era molto attesa dagli utenti che adesso sono curiosi di scoprire quali sono i titoli in promozione. Prima di tutto però è necessario sottolineare che le buone notizie ...

PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile è disponibile nel Play Store : PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG Online) arriva sugli smartphone forte del successo ottenuto su PC e Xbox One e punta a offrire un'esperienza di gioco simile alla versione originale anche sui dispositivi mobili. L'Unreal Engine 4 offre una qualità grafica sopra la media, supportata da una comparto audio surround a 7.1 canali. L'articolo PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile è disponibile nel Play Store proviene da TuttoAndroid.

Play Store : per l’equinozio di primavera tante app e molti giochi Android in offerta : Ci sono oltre 60 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Di questi saranno 35 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse un modo migliore per festeggiare l'equinozio di primavera? L'articolo Play Store: per l’equinozio di primavera tante app e molti giochi Android in offerta proviene da TuttoAndroid.

La demo di Yakuza 6 torna disponibile su PlayStation Store : Manca poco meno di un mese all'uscita di uno dei titoli più attesi dai giocatori, Yakuza 6: The Song of Life, e per preparare all'imminente lancio i fan, ecco che SEGA pubblica sullo Store di PlayStation la demo del suo gioco.Sarebbe più opportuno dire che la compagnia ha reso "nuovamente" disponibile la demo di Yakuza 6, poiché, come probabilmente saprete, qualche tempo fa era stata già pubblicata una versione di prova che però conteneva ...

IKEA Place arriva sul Play Store : ecco cos’è e quali sono i dispositivi compatibili : IKEA Place permette di "provare" i 3200 articoli presenti nel database prima di acquistarli, e capire così come si integreranno nell'ambiente di casa L'articolo IKEA Place arriva sul Play Store: ecco cos’è e quali sono i dispositivi compatibili proviene da TuttoAndroid.

Nel Google Play Store arrivano i video annunci pubblicitari : Il team di Google aumenterà la pubblicità del Google Play Store nei prossimi mesi con l'aggiunta di annunci video. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Nel Google Play Store arrivano i video annunci pubblicitari proviene da TuttoAndroid.

Google svecchia così l’interfaccia web del Play Store : La versione web del Google Play Store gode ora di vari cambiamenti estetici che non ne stravolgono tuttavia lo stile. Big G introduce ora una nuova interfaccia che in sostanza ridisegna vari aspetti che riguardano le immagini e gli screenshot dei contenuti da una parte, e la sezione relativa alle recensioni dall'altra fra i cambiamenti minori. L'articolo Google svecchia così l’interfaccia web del Play Store proviene da TuttoAndroid.

Sul Play Store arrivano le prime app con supporto ad ARCore : In vista della Game Developers Conference, che inizierà la prossima settimana, iniziano ad arrivare sul Play Store di Google i primi giochi con supporto ad ARCore, la nuova piattaforma di realtà aumentata di Big G. L'articolo Sul Play Store arrivano le prime app con supporto ad ARCore proviene da TuttoAndroid.

Arriva sul Google Play Store per tablet una nuova interfaccia per le pagine delle app : Direttamente da Big G Arriva una novità meramente estetica che riguarda il Google Play Store per i tablet. A beneficiare dei nuovi cambiamenti estetici sono soltanto le pagine delle app che ora, dopo aver occupato per tutta la larghezza gli ampi schermi dei tablet, hanno ora a disposizione una sola colonna centrale sfumata ai lati. L'articolo Arriva sul Google Play Store per tablet una nuova interfaccia per le pagine delle app proviene da ...

40 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store 15-16 Marzo 2018 : Ancora oltre 40 tra applicazioni e Giochi gratis e scontate in questi giorni di Marzo 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app gratis o scontate per Android Oltre 40 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android per il 15-16 Marzo Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono oltre 40 app […]

Chromebook Con Play Store : Lista Aggiornata A Marzo 2018 : Ecco la Lista completa di tutti i Chromebook che hanno il Play Store e che quindi possono scaricare e installare le applicazioni Android. Ecco come avere tutte le applicazioni Android sul tuo Chromebook Tutti i Chromebook che hanno il supporto al Play Store Android Stai pensando di acquistare un Chromebook? Ottima idea! Si tratta infatti di computer leggeri, piccoli, portatili ma […]